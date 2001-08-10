В Южно-Сахалинске откроют и ограничат движение по улице Комсомольской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 8.00 20 августа в Южно-Сахалинске на участке от моста через р. Пригородный до ул. Емельянова начнутся работы по замене земляного основания проезжей части, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы будут производиться на одной полосе дороги, движение будет ограничено, но сквозной проезд сохранится. Работы ведутся в рамках реализации второго этапа капитального ремонта ул. Комсомольской от пр. Победы до ул. Пуркаева.

Напомним, в ближайшие дни для проезда будет открыт участок ул. Комсомольской от пр. Победы до ул. Пограничной.