Сахалинский зоопарк приглашает на встречу с потомками динозавров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Серию познавательных и культурно-досуговых мероприятий подготовили организаторы для всех желающих в Сахалинском зооботаническом парке 21 и 22 августа.
В субботу 21 августа
В 12:00 - экскурсия "Динозавры среди нас". Во время встречи гостям расскажут о первых млекопитающих и познакомят с предками динозавров, обитающих в сахалинском зоопарке. Среди них крокодиловый кайман, варан, грифовая черепаха, черный коршун и другие.
В 14.00 - мастер-класс для детей "Тотемные животные". Мастер-класс, посвященный росписи тотемного животного красками по дереву, позволит детям получить новые впечатления и навыки, унести с собой на память сувенир собственного авторства. Мастер расскажет, что такое тотемное животное и, какую роль оно играло в жизни древнего человека.
В 14.30 - экскурсия "Мир в оранжевых тонах". Заведующая сектором экзотических животных Кристина Авдеева расскажет о видовом составе и питании ящериц сахалинского зоопарка.
В воскресенье 22 августа
В 14:00 - детское спортивно-развлекательное мероприятие "Обезьянки "PARTY MONKEY". Заводная обезьянка Чита проведёт для ребят подвижные игры, веселые эстафеты, флешмоб и танцевальный баттл.
В 14:45 - показательное кормление белоруких гиббонов. Экскурсовод расскажет, чем питаются гиббоны в природе и в условиях зоопарка, а затем гости увидят кормление приматов.
Ознакомиться с летним планом мероприятий можно на сайте в рубрике «Афиша» (далее «Летние площадки»). Подробнее узнать о режиме работы зоопарка и купить онлайн билеты со скидкой можно на сайте.
Телефон для справок +7 (4242) 303-747.
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