Поэзия и краеведение объединили сахалинцев на фестивале "Городская симфония"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Яркий синтез живой поэзии, музыки и увлекательных открытий о родном крае состоялся 17 сентября на областном фестивале «Городская симфония». Сахалинская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Тарасова традиционно представила для публики сразу две масштабные тематические зоны.
Самым лиричным и душевным событием фестиваля стала вечерняя программа «Воздух осени». В 18:30 сцена превратилась в пространство искренних эмоций. Участники творческого союза «Интонация» под руководством поэтессы Виктории Крыловой подарили зрителям настоящий праздник слова. В исполнении целой плеяды талантливых островных авторов и музыкантов — Анны Жилиной, Александры Майер, Алёны Палицкой, Александра Холодняка, Дарины Лисовской, Евгения Цепенюка, Инны Иванченко, Ирины Ершовой, Натальи Светлой, Светланы Бухановской, Татьяны Лобановой и Юлии Дементьевой — прозвучали пронзительные авторские стихи, любимая классика и бардовские песни. Особую магию и атмосферу тёплых воспоминаний вечеру придало чарующее соло на саксофоне.
Фестивальный марафон библиотеки стартовал ещё днём. В 16:00 начала работу интерактивная площадка «Краеведческие встречи», где гости могли проверить свою эрудицию и глубже узнать историю острова. Посетители с азартом отвечали на вопросы викторин «150 вопросов о Сахалинской области» и «Что мы знаем о коренных народах Сахалина?», а также погружались в прошлое региона через тематические настольные игры. Важным и познавательным акцентом стала книжная экспозиция, раскрывающая богатейший фольклор, сказки и предания коренных малочисленных народов Севера.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:14 Сегодня Дальневосточный аэропорт заплатит за столкновение самолёта с птицами
10:29 Сегодня В Южно-Сахалинске водитель Land Cruiser без прав насмерть сбил пешехода на переходе
10:22 Сегодня Госавтоинспекция Сахалина пресекла 128 нарушений ПДД за сутки
11:09 Сегодня Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
09:04 11 Сентября В прокуратуре Южно-Сахалинска открыта горячая линия по правам инвалидов
14:14 11 Сентября В селе Восточное на Сахалине в частном доме нашли тела двух человек
09:43 11 Сентября В Южно-Сахалинске при земляных работах нашли мину времен Второй мировой воны
09:01 11 Сентября В России предложили пересмотреть содержание экзаменационных билетов на знание ПДД
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:03 18 Августа «Кристалл U18» готовится к сезону ЮХЛ под руководством нового тренера
Выбор редакции
- 11:09 Сегодня Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
- 15:41 Вчера Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
- 15:03 16 Сентября Проект "Лица культуры" представили в главной библиотеке Сахалина
- 08:25 15 Сентября В Южно-Сахалинске прошел мастер-класс по китайской каллиграфии
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?