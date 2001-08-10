Поэзия и краеведение объединили сахалинцев на фестивале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Яркий синтез живой поэзии, музыки и увлекательных открытий о родном крае состоялся 17 сентября на областном фестивале «Городская симфония». Сахалинская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Тарасова традиционно представила для публики сразу две масштабные тематические зоны.

Самым лиричным и душевным событием фестиваля стала вечерняя программа «Воздух осени». В 18:30 сцена превратилась в пространство искренних эмоций. Участники творческого союза «Интонация» под руководством поэтессы Виктории Крыловой подарили зрителям настоящий праздник слова. В исполнении целой плеяды талантливых островных авторов и музыкантов — Анны Жилиной, Александры Майер, Алёны Палицкой, Александра Холодняка, Дарины Лисовской, Евгения Цепенюка, Инны Иванченко, Ирины Ершовой, Натальи Светлой, Светланы Бухановской, Татьяны Лобановой и Юлии Дементьевой — прозвучали пронзительные авторские стихи, любимая классика и бардовские песни. Особую магию и атмосферу тёплых воспоминаний вечеру придало чарующее соло на саксофоне.

Фестивальный марафон библиотеки стартовал ещё днём. В 16:00 начала работу интерактивная площадка «Краеведческие встречи», где гости могли проверить свою эрудицию и глубже узнать историю острова. Посетители с азартом отвечали на вопросы викторин «150 вопросов о Сахалинской области» и «Что мы знаем о коренных народах Сахалина?», а также погружались в прошлое региона через тематические настольные игры. Важным и познавательным акцентом стала книжная экспозиция, раскрывающая богатейший фольклор, сказки и предания коренных малочисленных народов Севера.