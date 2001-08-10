Творческий вечер Анны Жилиной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в рамках фестиваля «Городская симфония» состоится творческий вечер поэтессы и певицы Анны Жилиной «За мечтой». Встреча с автором пройдёт 9 июля на площадке за памятником Г.И. Невельскому (Коммунистический проспект, 33). Начало – в 19:30.

Анна Жилина – автор стихов и песен, в чьём творчестве звучат свет, доброта и вера в лучшее. Её произведения – это откровенный разговор о жизни, любви к островному краю и стремлении к счастью. В 2025 году вышел её сборник «Разреши себе счастье», который тепло приняли читатели и слушатели. В сольной программе «За мечтой» прозвучат 20 произведений – поэтические строки и музыкальные композиции, объединённые темой поиска себя и своего пути. Гостей ждут душевные песни о любви и дружбе, философские размышления о жизни и музыка, наполненная светом и надеждой.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, познакомиться с творчеством Анны Жилиной можно на её официальном сайте. Песни исполнительницы также доступны на всех популярных музыкальных площадках: «ВКонтакте», «Яндекс Музыка», «Одноклассники», «Звук» и других. Организаторы приглашают всех желающих погрузиться в атмосферу искренности и тепла.