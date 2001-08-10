Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске готовятся к открытию персональной выставки местной художницы и преподавателя Юлии Апатьевой «Моими глазами». Экспозиция развернется на площадке галереи «Город художников», которая расположена на втором этаже ТРК «Сити Молл».

Организатором события выступает Музей книги Чехова. Проект реализуется в рамках регионального культурного инициативы «Художники Сахалинской области», запущенной губернатором Валерием Лимаренко. Юлия Апатьева является уроженкой Сахалина, талантливым живописцем и преподавателем Детской художественной школы областного центра, который предан своему делу. Она окончила Сахалинский колледж искусств, а затем Тихоокеанский государственный университет. Художница регулярно принимает участие в выставках как российского, так и международного уровня, а её работам присуждались разнообразные дипломы и награды. В собственном творчестве Юлия не просто запечатлевает привлекательность родного региона, но и аккуратно, с уважением передает этот культурный код последующим поколениям.

Представленная экспозиция представляет собой визуальное и антропологическое исследование Сахалина как пригодного для жизни места, наполненного личными воспоминаниями и историей острова. Автор приглашает посетителей пройти необычный маршрут — от нежного тепла семейного очага до тектонического дыхания стихии острова и старинных легенд. Строение выставки основано на противоположных контрастах: здесь соседствуют академическая масляная живопись, невесомая акварель и грубая, экспрессивная графика (выполненная в техниках линогравюры и картонографии).

Старт выставки «Моими глазами» намечен на 17 июня в 17:30. Ознакомиться с работами можно будет вплоть до 2 августа. Вход для всех желающих бесплатный.