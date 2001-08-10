18 мая 2026 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова прошла творческая встреча для сахалинцев старшего возраста. Библиотекарь Елизавета Парфенова обучила 16 подопечных Центра социального обслуживания населения Сахалинской области основам бумагопластики – участники сами вырезали, скручивали, сгибали и фиксировали детали, создавая объемные растительные композиции.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, занятие состоялось в рамках работы клуба "Рукодельница". Под методическим руководством библиотекаря пенсионеры в возрасте 60+ последовательно собрали бумажные люпины, ромашки и кудрявые ирисы. Процесс потребовал высокой концентрации и полного творческого вовлечения – каждый элемент готовой композиции отражал индивидуальный подход и аккуратность исполнения.

Библиотека организовала мастер-класс "Цветы из бумаги" в рамках программы социальной адаптации людей старшего поколения. Подобные занятия прикладным творчеством развивают мелкую моторику, поддерживают когнитивные функции и формируют устойчивые навыки ручной работы. В совокупности это повышает качество жизни и укрепляет эмоциональное благополучие участников.