На Сахалине участники клуба "Рукодельница" изготовили люпины и ирисы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
18 мая 2026 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова прошла творческая встреча для сахалинцев старшего возраста. Библиотекарь Елизавета Парфенова обучила 16 подопечных Центра социального обслуживания населения Сахалинской области основам бумагопластики – участники сами вырезали, скручивали, сгибали и фиксировали детали, создавая объемные растительные композиции.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, занятие состоялось в рамках работы клуба "Рукодельница". Под методическим руководством библиотекаря пенсионеры в возрасте 60+ последовательно собрали бумажные люпины, ромашки и кудрявые ирисы. Процесс потребовал высокой концентрации и полного творческого вовлечения – каждый элемент готовой композиции отражал индивидуальный подход и аккуратность исполнения.
Библиотека организовала мастер-класс "Цветы из бумаги" в рамках программы социальной адаптации людей старшего поколения. Подобные занятия прикладным творчеством развивают мелкую моторику, поддерживают когнитивные функции и формируют устойчивые навыки ручной работы. В совокупности это повышает качество жизни и укрепляет эмоциональное благополучие участников.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
08:12 Сегодня Пенсионеры Сахалина и Курил, достигшие 80-летнего возраста, с июня получат повышенную выплату
08:51 Сегодня В Невельском района заменят 1800 квадратных метров изношенного покрытия
09:16 Сегодня Россиянам стала доступна оплата по QR-коду в Китае
10:25 Сегодня Почти 2200 нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
09:35 14 Мая Бывший риелтор из Южно-Сахалинска обманул клиентов на 850 тысяч рублей
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 10:54 Сегодня Сахалинский музей медведя открывает выставку "В.ДАЛЬ веков" к 225-летию Владимира Даля
- 09:41 Вчера XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
- 09:05 18 Мая Жители Сахалинской области удвоили показатели по раздельному сбору отходов
- 09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?