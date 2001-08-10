Поронайск присоединился к первому празднованию Дня коренных малочисленных народов России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздник, установленный по инициативе президента России Владимира Путина, отмечается 30 апреля. Он учрежден в ноябре 2025 года и направлен на популяризацию и сохранение уникального культурного кода малых этносов нашей страны.

Музей в этот день стал центром притяжения для всех, кто интересуется самобытной культурой. Для гостей выступил ансамбль «Мэргумэ Илга», который не только дал концерт, но и провел мастер-класс по северной хореографии.

Работали площадки декоративно-прикладного творчества. Местные мастерицы учили всех желающих традиционной вышивке, искусному плетению из бисера и северной росписи.

Для любителей интеллектуального досуга провели викторины и интерактивные занятия, а самые юные участники с удовольствием слушали сказки коренных малочисленных народов.