Выставка "Ритм времени" откроет хронику сахалинской жизни через историю часов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском областном краеведческом музее готовится к открытию выставка «Ритм времени», посвященная истории часов на островах. Экспозиция, стартующая 13 марта, проследит эволюцию этих механизмов от XIX века до наших дней через подлинные артефакты из музейных фондов.
Часы давно стали привычным атрибутом быта, отмеряющим сутки, однако за столетия они превратились в значимую часть материальной культуры, сохранив как практическую пользу, так и глубокий символизм. Хотя на Сахалине собственное часовое производство не получило развития, дефицита в этих предметах жители никогда не знали. Как сообщили ТИА "Острова" в администрации музея, начиная со второй половины XIX века часы доставляли на острова исследователи, чиновники и переселенцы. Многие экземпляры попадали к островитянам в качестве подарков или приобретались для домашних коллекций, после чего бережно хранились и передавались по наследству. Именно так эти механизмы становились немыми свидетелями перемен и повседневного уклада жизни сахалинцев и курильчан.
Новая экспозиция продемонстрирует разнообразие часовых устройств, оказавшихся на Сахалине и Курилах в период с конца XIX до начала XXI столетия. Посетители смогут увидеть, как менялась роль часов в жизни местного населения на протяжении разных эпох. В выставочных залах будут представлены уникальные предметы из фондов учреждения: от отдельных деталей старинных механизмов до современных моделей российского и иностранного производства. Каждый экспонат — это не просто набор шестеренок и стрелок на циферблате, а настоящий источник сведений об эпохе и людях, формирующий живую хронику островной жизни. Реализация данного выставочного проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и регионального министерства культуры и архивного дела. Ознакомиться с экспозицией можно будет до 3 мая 2026 года.
