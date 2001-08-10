Выставка о Чехове открылась в Долинском музее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинском историко-краеведческом музее торжественно открыли передвижную выставку "Родился в Таганроге", посвященную жизни и творчеству Антона Чехова. Проект реализуется в рамках юбилейного года писателя при поддержке регионального министерства культуры.

Как сообщили ТИА "Острова" в музее книги Чехова, экспозиция рассказывает о таганрогском периоде жизни писателя, его учебе в Московском университете, творческом пути и знаменитом путешествии на Сахалин. На выставке представлены уникальные экспонаты из фондов музея: книги, открытки и печатные издания начала XX века, а также работы художников, иллюстрирующие жизнь и творчество Чехова.

"Для нас особенно ценно, что выставка проходит именно в Долинске, - отметила заместитель директора музея книги Чехова Анастасия Степаненко. - Раньше этот населенный пункт назывался Галкино-Враское, и Чехов проезжал здесь не менее трех раз во время своего сахалинского путешествия". Выставка приурочена к трем юбилейным датам: 165-летию со дня рождения писателя, 135-летию его поездки на Сахалин и 130-летию выхода книги "Остров Сахалин".

Экспозиция будет работать в Долинском музее до 18 августа. Первым посетителям провели ознакомительную экскурсию, на которой они могли узнать новые факты о связи великого писателя с сахалинской землей.