На Сахалине прошел Кубок области по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кубок Сахалинской области по плаванию успешно завершился в Центре водных видов спорта «Волна», который построил ПАО «Газпром» по инициативе губернатора региона Валерия Лимаренко. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из различных городов, включая Корсаков, Оху, Поронайск, Ноглики и островной центр, которые боролись за звание лучших пловцов области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Спортсмены состязались на различных дистанциях, включая 50, 100, 200 и 1500 метров, в таких стилях, как вольный стиль, брасс, баттерфляй, комплексное плавание и плавание на спине. Эти соревнования стали отличной площадкой для демонстрации спортивного мастерства и подготовки пловцов к будущим достижениям.

Победитель на дистанции 100 метров брассом, Тихон Ионкин, поделился своими впечатлениями после заплыва. "Я улучшил свой результат до 1:05.32 и подтвердил звание кандидата в мастера спорта. Очень рад этому!" - отметил Тихон.