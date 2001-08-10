Юные сахалинцы изучают английский через сказки и творчество
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
19 апреля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоялась очередная встреча в рамках проекта "Английский на подушках". Мероприятие объединило юных любителей чтения и английского языка, которые продолжили знакомство с миром литературы в оригинале.
Участники встречи погрузились в сказку Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране Чудес", а также открыли для себя новое произведение - книгу Кэтрин Райнер "Один счастливый тигр". Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, особое внимание уделили практической работе над языком. Под руководством волонтера Шэрил Уитфилд ребята отработали произношение новых слов и улучшили свои навыки общения на английском.
Помимо образовательной части, организаторы подготовили творческий мастер-класс. Юные участники научились создавать волшебные веера из бумаги, что добавило мероприятию атмосферу уюта и вдохновения. Следующая встреча в рамках проекта "Английский на подушках" запланирована на май. Узнать подробности и записаться можно по телефону +7 (4242) 45-25-47.
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