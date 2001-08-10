Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематический квиз для держателей Пушкинской карты пройдет в главной библиотеке островного региона 25 декабря. К участию приглашаются команды от 3 до 6 человек старше 16 лет, любящих чтение. Начало в 17.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Квиз «Литературные лабиринты» — это уникальная возможность для участников погрузиться в мир литературной классики XIX–XXI веков. В ходе соревнования командам предстоит продемонстрировать свои знания в самых разнообразных аспектах литературы: от узнавания произведений и авторов до анализа зашифрованных изображений, и диалогов.

Кроме того, участники смогут проверить свою осведомленность в вопросах, касающихся литературных событий и фактов, произошедших в произведениях.

Квиз пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Для участия необходима предварительная регистрация. Количество команд ограничено.