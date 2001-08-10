На Сахалине представили документальные киноленты об островном регионе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Цикл документальных кинофильмов проекта «Подвигом славны мои земляки» представили специалисты главной библиотеки острова в рамках проекта «Краеведческие штудии». Гостями мероприятий стали студенты Сахалинского техникума сервиса, Политехнического колледжа, а также воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маячок» и центра содействия семейному устройству «Звёздный». Общее количество зрителей превысило сто человек, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В рамках первого мероприятия гости посмотрели два фильма, освещающих заключительный этап Второй мировой войны на Дальнем Востоке - «Уроки истории Второй мировой войны», а также о героях Советского Союза - «Прикосновение к подвигу на о. Шумшу», «Аллея Славы в лицах».
На второй встрече зрителям были представлены киноленты об участниках Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций в августе 1945 года. Среди героев фильмов: Григорий Светецкий, Петр Сердюк, Петр Шутов, Михаил Башмуров и другие отважные воины.
Заключительное мероприятие было посвящено нивхскому писателю Владимиру Санги. Участники встречи ознакомились с его биографией и творчеством, а также узнали, что в следующем году основоположнику нивхской литературы исполняется 90 лет. Кроме того, гости посмотрели документальный фильм «Писатели Сахалина: Владимир Санги». Особое внимание участников привлекли первый нивхский букварь и новые издания Владимира Михайловича: «У истока» и «Почему на Земле так мало людей».
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