Тихоокеанское
информационное агентство
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10:25, | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине представили документальные киноленты об островном регионе

На Сахалине представили документальные киноленты об островном регионе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цикл документальных кинофильмов проекта «Подвигом славны мои земляки» представили специалисты главной библиотеки острова в рамках проекта «Краеведческие штудии». Гостями мероприятий стали студенты Сахалинского техникума сервиса, Политехнического колледжа, а также воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маячок» и центра содействия семейному устройству «Звёздный». Общее количество зрителей превысило сто человек, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В рамках первого мероприятия гости посмотрели два фильма, освещающих заключительный этап Второй мировой войны на Дальнем Востоке - «Уроки истории Второй мировой войны», а также о героях Советского Союза - «Прикосновение к подвигу на о. Шумшу», «Аллея Славы в лицах».

На второй встрече зрителям были представлены киноленты об участниках Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций в августе 1945 года. Среди героев фильмов: Григорий Светецкий, Петр Сердюк, Петр Шутов, Михаил Башмуров и другие отважные воины.

Заключительное мероприятие было посвящено нивхскому писателю Владимиру Санги. Участники встречи ознакомились с его биографией и творчеством, а также узнали, что в следующем году основоположнику нивхской литературы исполняется 90 лет. Кроме того, гости посмотрели документальный фильм «Писатели Сахалина: Владимир Санги». Особое внимание участников привлекли первый нивхский букварь и новые издания Владимира Михайловича: «У истока» и «Почему на Земле так мало людей».

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