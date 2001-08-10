Сахалинцев приглашают поучаствовать в акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

III Всероссийская просветительская акция «Лермонтовский диктант», посвященная 210-летней годовщине со дня рождения Михаила Лермонтова, пройдет на сайте организатора – Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова – с 16 по 31 октября, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Диктант направлен на продвижение культурного наследия М.Ю. Лермонтова, стимулирование читательской активности населения, привлечение внимания к историческим и памятным местам Северного Кавказа и Ставрополья, нашедшим отражение в биографии поэта, литературных и художественных произведениях.

Участники акции, прошедшие тестипрование, получат электронный сертификат.

Принять участие сахалинцы смогут и в электронном читальном зале Регионального центра Президентской библиотеки (3-й этаж СахОУНБ).

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7(4242)45-25-26.