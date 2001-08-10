Главная библиотека Сахалина присоединилась к VII межнациональному фестивалю «В семье единой»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ежегодный фестиваль «В семье единой» состоялся 3 августа в Углегорске. Мероприятие осуществлялось в рамках проекта губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко «И поколений связь, и нить традиций». Организатором фестиваля выступила региональная общественная организации «Сахалинские корейцы». Партнерами стали администрация Углегорского городского округа, Сахалинская областная универсальная научная библиотека, региональная общественная организация «Землячество Бурятии Байкал» и Южно-Сахалинский Дом культуры «Родина».
Специалист СахОУНБ Надежда Жамьянова провела мастер-класс по бурят-монгольской каллиграфии «Тодо бэшэг» (Ясное письмо) для гостей, а также представила книжные издания, посвященные каллиграфии из фондов СахОУНБ. Она рассказала об основах и интересные факты калиграфии.
Гостей фестиваля познакомили с возможностями «Единого читательского билета», который был запущен главной библиотекой области в марте текущего года. Билет дает доступ к книгам как в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, так и в любой из библиотек — участниц проекта, включая Углегорскую ЦБС.
Фестиваль украсила насыщенная концертная программа с корейскими и бурятскими народными танцами, песнями, а также демонстрацией боевых искусств. Все желающие посетили мастер-класс по приготовлению блюда из крахмальной лапши.
Мастер-классы проводились при поддержке Правительства Сахалинской области.
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