Главная библиотека Сахалина присоединилась к VII межнациональному фестивалю «В семье единой»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодный фестиваль «В семье единой» состоялся 3 августа в Углегорске. Мероприятие осуществлялось в рамках проекта губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко «И поколений связь, и нить традиций». Организатором фестиваля выступила региональная общественная организации «Сахалинские корейцы». Партнерами стали администрация Углегорского городского округа, Сахалинская областная универсальная научная библиотека, региональная общественная организация «Землячество Бурятии Байкал» и Южно-Сахалинский Дом культуры «Родина».

Специалист СахОУНБ Надежда Жамьянова провела мастер-класс по бурят-монгольской каллиграфии «Тодо бэшэг» (Ясное письмо) для гостей, а также представила книжные издания, посвященные каллиграфии из фондов СахОУНБ. Она рассказала об основах и интересные факты калиграфии.

Гостей фестиваля познакомили с возможностями «Единого читательского билета», который был запущен главной библиотекой области в марте текущего года. Билет дает доступ к книгам как в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, так и в любой из библиотек — участниц проекта , включая Углегорскую ЦБС.

Фестиваль украсила насыщенная концертная программа с корейскими и бурятскими народными танцами, песнями, а также демонстрацией боевых искусств. Все желающие посетили мастер-класс по приготовлению блюда из крахмальной лапши.

Мастер-классы проводились при поддержке Правительства Сахалинской области.