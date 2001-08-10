Юных сахалинцев обучили бережному отношению к книгам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция «Помоги книге» прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 25 июля. Участниками стали воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маячок» и активисты «Движения Первых». Специалисты библиотеки организовали и провели для ребят три разноплановых площадки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

В ходе экскурсии по редкому фонду СахОУНБ гости увидели настоящие сокровища книжного мира. Среди экспонатов были представлены: самое редкое издание - «Острожская Библия» XVI века, самая маленькая книга - отрывок из эпической поэмы Владимира Маяковского «Владимир Ильич Ленин», самая большая книга – Альбом картин известных художников провинции Гуандун 1961 г., журнал «Русский вестник» 1898 г., а также факсимильное издание малого формата романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».

Исполняющая обязанности главного хранителя фондов СахОУНБ Наталья Муратова рассказала о процессе обеспыливания книг. Она отметила, что это кропотливый и трудоемкий процесс, который осуществляется с помощью пылесоса или вручную щеткой.

Ребята узнали о филигране – невидимом изображении или рисунке на бумаге, который можно увидеть, если посмотреть на лист на просвет.

На мастер-классе по созданию книжек-малышек воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маячок» сделали свои миниатюрные книжки, демонстрируя свои творческие способности и фантазию.

Активисты «Движения Первых» почувствовали себя настоящими реставраторами, помогая восстанавливать книги при помощи подручных материалов.

Библиотекарь отдела формирования и управления фондами и каталогизации СахОУНБ Елена Бобровская рассказала ребятам о важности правильного обращения с книгами и ухода за ними, чтобы продлить их срок службы. Специалист поделилась секретами по восстановлению потрепанных книг с помощью простых средств.

Используя ножницы, клей и клейкую ленту, участники мероприятия исправили загнутые страницы, удалили карандашные пометки ластиком, заклеили поврежденные корешки.