Сахалинцам рассказали малоизвестные факты об улице Есенина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первая бесплатная экскурсия по улицам Южно-Сахалинска в рамках проекта СахОУНБ «Народный сахалинский гид» прошла 9 июня. Героиней встречи стала одна из самых коротких улиц островной столицы – улица Есенина, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Экскурсия началась с кленовой аллеи, высаженной от Есенина до Больничной по проспекту Мира. Аллея кленов Гиннала стала подарком сахалинского бизнеса в честь 130-летия со дня основания города Южно-Сахалинска. В честь 100-летнего юбилея областной столицы появились новые названия улиц Пуркаева, Емельянова, Крюкова и Есенина. Сейчас на улице много торговых центров, аптек, салонов красоты, точек общепита, в ближайшее время появятся новый сквер и музей. А в 80-90-х годах там находились всего лишь один гастроном, молочная кухня, филиал Дома быта и столовая.

Рассказ эксперта – специалиста СахОУНБ Людмилы Алексеевой – дополняли воспоминания жителей этой улицы. Особой удачей стала встреча с жителем Владимиром Мухиным, который более 10 лет выращивает во дворе своего дома живописный цветник. Еще об одном удивительном человеке экскурсанты узнали из статьи газеты «Советский Сахалин» от 16 июня 1993 года «Чудаки» живут на улице Есенина».

Закончилась прогулка в сквере им. Сергея Есенина, который появился на месте заправки в 2020 году и стал любимым местом отдыха горожан.

Следующая экскурсия в рамках проекта «Народный сахалинский гид» планируется 22 июня, информация появится на сайте СахОУНБ.