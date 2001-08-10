Сахалинцев зовут на выставку "Край родной – Вселенная моя"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Персональная выставка картин Евгении Брянской открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 11 апреля, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Экспозиция включает 16 работ, среди которых представлены портреты русских писателей и островные пейзажи. Любовь к родному краю, его просторам, природе, историческим личностям и великим писателям вдохновляет Евгению Брянскую на творчество. Её концепция искусства заключается в том, что «Искусство должно вдохновлять». Используя яркие и насыщенные цвета, художница стремится передать свои чувства и образы в неповторимом стиле.
Выставка дополнена книгами по рисованию из фондов Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Эти издания помогут развить художественные навыки, научат работать с карандашом и кистью и позволят освоить основы живописи. Среди представленных книг: «Большая книга рисования для детей и взрослых Т. Емельяновой, «Школа рисунка» Г. Никодеми, «Полный самоучитель рисования Н. Терещенко, «Мастер-классы по рисованию» Б. Барбер и другие.
Также приглашаем всех желающих пообщаться с Евгенией Брянской лично во время Всероссийской акции «Библионочь — 2024», которая пройдёт 20 апреля в СахОУНБ.
Выставка расположена в зале отраслевой литературы (третий этаж СахОУНБ) и будет работать до 30 апреля. Вход свободный.
Справки по телефону: + 7 (4242) 45-25-27.
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