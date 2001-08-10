Молодые художники Сахалинской области смогут представить свои работы в Музее Победы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителей Сахалинской области пригласили к участию в конкурсе «Вернисаж Музея Победы». Профессиональным художникам и студентам художественных вузов и училищ России в возрасте от 20 до 40 лет московский Музей Победы предлагает представить работы, посвященные теме Великой Отечественной войны. Лучшие картины войдут в выставку ко Дню Победы, рассказали ТИА "Острова" в музее.
«Очень важно, что и сегодня тема Великой Победы находит отражение в современном искусстве. Новый проект Музея Победы познакомит широкую аудиторию с творчеством начинающих живописцев и поможет их профессиональному росту», – отметили в Музее Победы.
Конкурс проводится в двух номинациях: живопись и графика. Работы могут быть выполнены в любой технике и формате. Произведения должны отражать события Великой Отечественной войны, героев-фронтовиков и тружеников тыла.
Для участия художникам необходимо до 20 апреля отправить организаторам фотографии работ. Жюри определит лучшие работы, соответствующие тематике конкурса. Подлинные картины победителей будут представлены в экспозиции Музея Победы. Кроме того, оцифрованные изображения полотен войдут в планшетную выставку, которая будет экспонироваться в Русских домах Россотрудничества и на сайте музея.
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/vernisazh-pobedy/.
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