Тихоокеанское
информационное агентство
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14:36, | Новости культуры Сахалина и Курил

С 15 по 17 декабря в кинотеатре "Октябрь" в Южно-Сахалинске пройдет Фестиваль китайского кино

С 15 по 17 декабря в кинотеатре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одни из самых интересных фильмов китайского кинематографа покажут сахалинским зрителям в ККЗ «Октябрь» с 15 по 17 декабря.

На Фестивале китайского кино будут представлены картины разных жанров производства 2020-2023 годов.

Показы откроет самый кассовый фильм Китая о спорте, зрелищная танцевальная драма Да Пэна «Шаг к мечте: Раз и навсегда» о молодом перспективном танцоре, которого приглашают присоединиться к известному клубу. Кинолента стала картиной закрытия 25 Шанхайского международного кинофестиваля, а также получила приз зрительских симпатий на неделе китайского кино, приуроченной к Токийскому кинофестивалю. В фильме снялись не только известные танцоры из Китая, но и мировые звезды танца.

Зрители также увидят историческое фэнтези «Колдовство Лу Баня», фантастический боевик «День спасения Земли», романтическую комедию «Очень большая любовь», криминальный боевик «Ударная волна: Битва за Гонконг» и фантастический триллер «Змея 3». Представленные киноленты дублированы на русский язык.

Фестиваль китайского кино в Южно-Сахалинске даст возможность ближе познакомиться с современным китайским кинематографом. Показы пройдут с 15 по 17 декабря в ККЗ «Октябрь». Вход свободный. Бесплатные билеты на сайте sakhkino.ru в разделе Расписание.

Организатор Сахалинское кинодосуговое объединение при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.

 

 

Расписание показов Фестиваля китайского кино в ККЗ «Октябрь»

(большой и малый залы):

 

Сеанс

Фильм

15.12.2023

Зал 1. Большой  

19:00

Шаг к мечте: Раз и навсегда 2D, 12+

16.12.2023

Зал 1. Большой

17:30

Колдовство Лу Баня 2D, 18+

19:00

День спасения Земли 2D, 18+

Зал 2. Малый

17:30

Шаг к мечте: Раз и навсегда 2D, 12+

17.12.2023

Зал 1. Большой

17:00

Очень большая любовь 2D, 12+

19:00

Змея 3 2D, 18+

Зал 2. Малый

17:30

Ударная волна: Битва за Гонконг 2D, 16+

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