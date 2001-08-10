С 15 по 17 декабря в кинотеатре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одни из самых интересных фильмов китайского кинематографа покажут сахалинским зрителям в ККЗ «Октябрь» с 15 по 17 декабря.

На Фестивале китайского кино будут представлены картины разных жанров производства 2020-2023 годов.

Показы откроет самый кассовый фильм Китая о спорте, зрелищная танцевальная драма Да Пэна «Шаг к мечте: Раз и навсегда» о молодом перспективном танцоре, которого приглашают присоединиться к известному клубу. Кинолента стала картиной закрытия 25 Шанхайского международного кинофестиваля, а также получила приз зрительских симпатий на неделе китайского кино, приуроченной к Токийскому кинофестивалю. В фильме снялись не только известные танцоры из Китая, но и мировые звезды танца.

Зрители также увидят историческое фэнтези «Колдовство Лу Баня», фантастический боевик «День спасения Земли», романтическую комедию «Очень большая любовь», криминальный боевик «Ударная волна: Битва за Гонконг» и фантастический триллер «Змея 3». Представленные киноленты дублированы на русский язык.

Фестиваль китайского кино в Южно-Сахалинске даст возможность ближе познакомиться с современным китайским кинематографом. Показы пройдут с 15 по 17 декабря в ККЗ «Октябрь». Вход свободный. Бесплатные билеты на сайте sakhkino.ru в разделе Расписание.

Организатор Сахалинское кинодосуговое объединение при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.

Расписание показов Фестиваля китайского кино в ККЗ «Октябрь»

(большой и малый залы):