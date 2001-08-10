Тихоокеанское
информационное агентство
31 Мая 2023
Сейчас 12:56
80,69|86,51|66,91
1 июня приостановится действие школьных проездных в Южно-Сахалинске
10:24, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинский театр кукол приглашает отметить День защиты детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский театр кукол приглашает отпразновать 1 июня - День защиты детей. В этот день в театре состоится несолько мероприятий:
 
- 11:00. Праздничная интерактивная программа.
 
- 11:20. Спектакль «Волшебное кольцо» (большой зал).
 
- 12:15. Награждение участников V Областного фестиваля домашних театров кукол. В фестивале принимают участие 17 коллективов из 8 муниципальных образований. 53 ребенка от 2 до 17 лет выступили в роли режиссера, художника, артиста.
 
- 15:00. Веселая викторина и спектакль «Сампо-Лопаренок» (малый зал) для детей с ограниченными возможностями здоровья. Зрителям с ОВЗ Сахалинский театр кукол всегда уделяет особое внимание!
 
Всех маленьких зрителей ждет сюрприз!

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?