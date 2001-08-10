10:24, | Новости культуры Сахалина и Курил
Сахалинский театр кукол приглашает отметить День защиты детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский театр кукол приглашает отпразновать 1 июня - День защиты детей. В этот день в театре состоится несолько мероприятий:
- 11:00. Праздничная интерактивная программа.
- 11:20. Спектакль «Волшебное кольцо» (большой зал).
- 12:15. Награждение участников V Областного фестиваля домашних театров кукол. В фестивале принимают участие 17 коллективов из 8 муниципальных образований. 53 ребенка от 2 до 17 лет выступили в роли режиссера, художника, артиста.
- 15:00. Веселая викторина и спектакль «Сампо-Лопаренок» (малый зал) для детей с ограниченными возможностями здоровья. Зрителям с ОВЗ Сахалинский театр кукол всегда уделяет особое внимание!
Всех маленьких зрителей ждет сюрприз!
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