Городской парк Южно-Сахалинска приглашает принять участие в новогодних конкурсах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии всеми любимого и радостного праздника городской парк запускает новогодние конкурсы для южносахалинцев, рассказали ТИА "Острова" в городском парке.
Первый конкурс на лучшее семейное новогоднее видео поздравление «В день последний декабря…».
Для участия необходимо отснять видеоролик длительностью не более 59 секунд. Приветствуется любой вид творчества: флешмоб, проза, песня, стихи, хореографическая или театральная костюмированная постановка. Съемка может проходить как в помещении, так и на улице. Поздравление может индивидуальным, коллективным, семейным. Возраст участников не ограничен. Работы принимаются в электронном виде на почту [email protected] или лично на флеш-карте в указанные сроки (адрес: ул. Детская 1, каб. 18). Подробности на официальном сайте парка:.
Второй конкурс новогодних композиций «Волшебная мастерская».
Здесь участникам необходимо создать праздничные сувениры. Полет фантазий не ограничен, можно использовать любые материалы.
Приём заявок на участие будет проводиться в период с 18 ноября по 10 декабря 2022 года. Конкурсные работы приносить по адресу: ул. Детская, 1, каб. 18. Оценивать работы будет конкурсная комиссия. Подробности.
Стоит, отметить 18 ноября в 14.00 на роллерной площадке парка состоится большой театрализованный праздник, посвященный Дню рождения Деда Мороза. Приглашаются все желающие, вход свободный.
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