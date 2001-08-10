В музее книги Чехова Южно-Сахалинска прошла встреча с волонтерами культуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" провели плановую встречу с волонтёрами культуры, участниками музейной творческой лаборатории "САД" (Сообщество Активных и Деятельных), рассказали ТИА "Острова" в музее.

Ребята поделились впечатлениями о работе на мероприятиях музея в первом полугодии, составили план деятельности лаборатории на летний период, включая кино-дискуссионные встречи, совместный активный отдых и волонтёрское сопровождение детских мероприятий. Поприветствовали и новых "САДовцев" – проект пополнился двумя новыми участниками, учениками Гимназии №1 им. А. С. Пушкина.

Важной частью встречи стало награждение благодарственными письмами волонтёров с опытом работы на площадках музея более одного года. За добросовестный труд и активную помощь были отмечены Анна Емельянова, Юлия Чан и Дарья Романова.

Напоминаем, что музейная творческая лаборатория «Сообщество Активных и Деятельных» реализуется в рамках программы «Волонтёры культуры» федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура». Программа «Волонтёры культуры» направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, включая деятельность по сохранению исторического облика малых городов.