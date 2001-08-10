Южно-Сахалинский камерный оркестр даст серию концертов в областном центре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Серия осенних концертов Южно-Сахалинского камерного оркестра ждет жителей и гостей города. Выступления коллектива пройдут при поддержке администрации областного центра. Основные акценты программы в ходе пресс-конференции обозначил руководитель оркестра, главный дирижер Тигран Ахназарян, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уже в пятницу, 24 сентября, подарком для ценителей классической музыки станет концерт, посвященный творчеству Петра Ильича Чайковского. Солистом и дирижером выступит всемирно известный виолончелист, лауреат международных конкурсов Нарек Ахназарян. Местом проведения концерта станет экспозиционный зал исторического парка "Россия - моя история". Отметим, что Нарек Ахназарян выступает с оркестрами мирового уровня в лучших залах мира. В Южно-Сахалинске именитый музыкант впервые выступит в качестве дирижера.

28 сентября на сцене Чехов-центра камерный оркестр представит программу, посвященнюу 250-летию композитора Людвига Ван Бетховена. Яркое музыкальное событие станет завершающим мероприятием проекта "FestaФета Бетховен - 250" в рамках общегородского творческого проекта "Культурная столица".

- Наш проект "Бетховен - 250" является действительно масштабным и грандиозным, ведь в течение года был проведен большой цикл мероприятий, посвященных творчеству гения, и завоевал много положительных откликов у ценителей классической музыки, – отметил Тигран Ахназарян.

Продолжением череды культурных событий станут "Дни армянской культуры", которые пройдут в областной столице с 1 по 7 октября. Они будут посвящены знаменитым армянским композиторам, внесшим вклад в развитие мировой культуры.