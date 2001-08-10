Китай и Корея продолжают оставаться основными покупателями рыбы у Приморья и Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 8 по 14 июня 2026 года специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора оформили на экспорт 433 партии рыбы и морепродуктов. Общий вес отправленной продукции с территории Приморского края и Сахалинской области достиг 6,1 тыс. тонн. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства, основная часть грузов ушла в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
За отчетный период ведомство выдало 316 ветеринарных сертификатов формы 5i на дальневосточную продукцию водного промысла. Сахалинские специалисты оформили 7 из этих сертификатов. На вывозимые партии водных биоресурсов сотрудники управления подготовили 508 сертификатов здоровья – 7 из них пришлись на Сахалинскую область. В Китай экспортеры направили 393 сертификата, в Республику Корея – 102, а в страны Европейского союза через территорию Кореи – 13. Помимо этого, ведомство оформило 93 сертификата при импортных перевозках.
Должностные лица отобрали 223 пробы от подконтрольной продукции. В рамках государственного задания специалисты взяли 19 проб, для мониторинга – 27 проб, по усиленному контролю – 1 пробу. Отдельно сотрудники проверили 1 пробу на наличие ГМО в кормах и кормовых добавках. По обращению владельцев продукции ведомство отобрало 195 проб. С начала 2026 года управление Россельхознадзора проконтролировало экспорт 10 723 партий рыбы и морепродуктов общим весом 612,9 тонны.
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