За неделю в Приморье и на Сахалине оформили более 30 тысяч тонн рыбопродукции на экспорт

За неделю в Приморье и на Сахалине оформили более 30 тысяч тонн рыбопродукции на экспорт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 20 по 26 апреля 2026 года Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 438 партий рыбы и морепродуктов общим весом 30,3 тыс. т на территории Приморского края и Сахалинской области. Как рассказали ТИА «Острова» в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, специалисты оформили 262 ветеринарных сертификата формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла – из них на Сахалине выдали 19 сертификатов.

На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов ведомство оформило 837 сертификатов здоровья. Сахалинская область получила 175 из них. География поставок выглядит следующим образом: в Китай сотрудники оформили 588 сертификатов, в Республику Корея – 225, в ЕС – 7 и в ЕС через Республику Корея – 17. Кроме того, должностные лица оформили 220 сертификатов формы 2 при импорте.

Специалисты отобрали 367 проб от подконтрольной продукции. В том числе по госзаданию они взяли 17 проб, в рамках мониторинга – 35 проб, по усиленному контролю – 3 пробы, а по обращению владельцев продукции – 312 проб.

