Сахалин и Приморье отправили на экспорт 17,6 тысячи тонн рыбы за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дальневосточная рыбопродукция продолжает поступать на зарубежные рынки. За неделю специалисты проконтролировали отправку почти трех сотен партий водных биоресурсов.

Как сообщили ТИА «Острова» в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в период со 2 по 9 марта 2026 года на территории Приморского края и Сахалинской области оформлена на экспорт 291 партия рыбы и морепродуктов. Общий вес отправленной продукции составил 17,6 тысячи тонн.

Для поставок за рубеж оформлено 229 ветеринарных сертификатов формы 5i. Из них 17 документов выдано на Сахалине. Также на вывозимые партии водных биологических ресурсов оформлено 568 сертификатов здоровья, в том числе 122 - в Сахалинской области.

Основным покупателем дальневосточной рыбопродукции остается Китай - туда направлено 456 сертификатов. В Республику Корея оформлено 67 сертификатов, в страны Евросоюза - 3, еще 42 сертификата выдано для поставок в ЕС через Республику Корея. Помимо экспортных операций, специалисты оформили 175 сертификатов при импортных перевозках.

В рамках контроля качества должностные лица отобрали 466 проб подконтрольной продукции. Из них 404 пробы взяты по обращению владельцев продукции, 32 - по государственному заданию, 16 - в рамках мониторинга, 10 - по усиленному контролю и 4 пробы - при подозрении в ветеринарно-санитарном отношении.