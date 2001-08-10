Экспорт рыбы и морепродуктов из Приморья и с Сахалина увеличился в полтора раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Дальнем Востоке зафиксирован значительный рост экспорта рыбной продукции. За неделю объем поставок за рубеж из Приморского края и Сахалинской области увеличился в полтора раза.

Как сообщили ТИА «Острова» в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в период с 16 по 22 февраля 2026 года на экспорт оформлено 352 партии рыбы и морепродуктов. Их общий вес составил 44,9 тысячи тонн. Для сравнения, неделей ранее эти показатели были ниже: 597 партий общим весом 28,9 тысячи тонн.

Специалисты ведомства оформили 279 ветеринарных сертификатов формы 5i, необходимых для отправки дальневосточной продукции водного промысла за границу. Из этого количества на долю Сахалинской области пришлось 29 сертификатов.

Кроме того, на вывозимые партии водных биоресурсов было оформлено 329 сертификатов здоровья. В Сахалинской области выдали 55 таких документов. География поставок традиционно широка. Основным покупателем стал Китай, куда оформлено 259 сертификатов. В Республику Корея отправили 64 партии, в страны Евросоюза - три. Еще три сертификата оформлены для поставок в ЕС транзитом через Корею.

Помимо экспортных операций, специалисты работали и с импортными перевозками, оформив 108 соответствующих сертификатов.

В течение недели должностные лица отобрали 416 проб подконтрольной продукции. Большая часть проб (351) была взята по обращению самих владельцев продукции. Остальные пробы отбирались в рамках госзадания (35 проб), мониторинга (16), усиленного контроля (2) и при подозрениях в ветеринарно-санитарном отношении (12).