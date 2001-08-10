Экспорт рыбы и морепродуктов из Приморья и с Сахалина увеличился в полтора раза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Дальнем Востоке зафиксирован значительный рост экспорта рыбной продукции. За неделю объем поставок за рубеж из Приморского края и Сахалинской области увеличился в полтора раза.
Как сообщили ТИА «Острова» в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в период с 16 по 22 февраля 2026 года на экспорт оформлено 352 партии рыбы и морепродуктов. Их общий вес составил 44,9 тысячи тонн. Для сравнения, неделей ранее эти показатели были ниже: 597 партий общим весом 28,9 тысячи тонн.
Специалисты ведомства оформили 279 ветеринарных сертификатов формы 5i, необходимых для отправки дальневосточной продукции водного промысла за границу. Из этого количества на долю Сахалинской области пришлось 29 сертификатов.
Кроме того, на вывозимые партии водных биоресурсов было оформлено 329 сертификатов здоровья. В Сахалинской области выдали 55 таких документов. География поставок традиционно широка. Основным покупателем стал Китай, куда оформлено 259 сертификатов. В Республику Корея отправили 64 партии, в страны Евросоюза - три. Еще три сертификата оформлены для поставок в ЕС транзитом через Корею.
Помимо экспортных операций, специалисты работали и с импортными перевозками, оформив 108 соответствующих сертификатов.
В течение недели должностные лица отобрали 416 проб подконтрольной продукции. Большая часть проб (351) была взята по обращению самих владельцев продукции. Остальные пробы отбирались в рамках госзадания (35 проб), мониторинга (16), усиленного контроля (2) и при подозрениях в ветеринарно-санитарном отношении (12).
Комментарии - 1
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
08:25 Сегодня На Сахалине полиция по горячим следам задержала курьера телефонных мошенников
09:05 Сегодня На Сахалине ограничили движение автобусов на трассе от поворота на Чайво до Охи
09:57 Сегодня Пенсионер на внедорожнике скончался от инсульта после ДТП в Холмске
09:42 Сегодня Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
09:25 24 Февраля Маткапитал, единое пособие и выплаты для многодетных: что изменилось для сахалинских семей в 2026 году
09:49 25 Февраля Сахалинские полицейские помогли соотечественнице воссоединиться с тяжелобольным отцом
12:26 25 Февраля Экспорт рыбы с Дальнего Востока за неделю вырос вдвое
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 09:42 Сегодня Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
- 10:48 Вчера Сахалинским школьникам рассказали о психологических уловках кибермошенников
- 10:59 1 Марта В городе Холмск Сахалинской области открылась новая АЗС группы ННК
- 10:20 27 Февраля Сахалинцев приглашают посмотреть, как едят хамелеоны и филины
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?