С начала года с Дальнего Востока в Китай отправили 265 партий рыбы и морепродуктов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора за неделю оформило на экспорт 230 партий рыбы и морепродуктов общим весом более 15 тысяч тонн. Основными получателями дальневосточной продукции стали Китай, Республика Корея, Япония и Таиланд.
С 19 по 25 января специалисты управления выдали 254 ветеринарных сертификата формы 5i на продукцию водного промысла, из которых 28 оформили на Сахалине. Также на экспортные партии водных биологических ресурсов подготовили 425 сертификатов здоровья, включая 60 в Сахалинской области. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, на Китай пришлось 351 таких сертификатов, а на Республику Корея - 74.
Всего с начала 2026 года в Китай уже оформили 265 партий рыбопродукции общим весом почти 18 тысяч тонн, в Республику Корея - 117 партий весом 2,6 тысячи тонн, в Японию - 74 партии весом 741 тонна, а в Таиланд - три партии общим весом 78 тонн. Кроме того, за отчетную неделю инспекторы отобрали 277 проб от подконтрольной продукции для лабораторных исследований.
