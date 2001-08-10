Водитель Toyota Regius не справился с управлением и перевернулся на трассе Южно-Курильск – Головнино

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 июня на 42-м километре автодороги Южно-Курильск - Головнино водитель Toyota Regius потерял управление и съехал с дороги, в результате чего автомобиль перевернулся. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, когда спасатели прибыли на место происшествия, ни водителя, ни пассажиров в машине и рядом с ней не оказалось.

Диспетчер Новиковского пожарно-спасательного отряда получил информацию о ДТП в 18:50. Уже через 20 минут, в 19:10, на место аварии прибыл расчет 49-й пожарно-спасательной части из Южно-Курильска. Специалисты осмотрели перевернутый автомобиль, но не обнаружили в салоне и поблизости никого из людей.

После тщательного осмотра спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля, чтобы предотвратить возможное короткое замыкание. Убедившись, что перевернутая Toyota не представляет угрозы, пожарные покинули место происшествия. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 2 спасателя на одной единице спецтехники.