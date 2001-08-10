Сахалинская рекламная компания расширяет производство с помощью льготных займов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Предприниматель Андрей Бондаренко развивает свое дело с 2020 года. За это время он воспользовался различными мерами государственной поддержки, которые помогли увеличить площадь производства и открыть новое направление, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
– Наше предприятие предоставляет полный спектр услуг по созданию наружной рекламы от разработки дизайна до монтажа готовых изделий. Цель компании – максимально реализовать потенциал и принести пользу нашему городу и области. В этом плане такая организация, как «Мой бизнес» играет важную роль помогая получить микрозаём с доступной процентной ставкой, что способствует расширению материально-технической базы и позволяет увеличивать объемы производства, – поделился руководитель компании «Красная борода» Андрей Бондаренко.
В 2023 году было запущено новое направление – производство металлических конструкций «Стальная борода». Осуществляет полный цикл работ по созданию малых архитектурных форм и арт-объектов, начиная от проектирования до запуска серийного производства, включая изготовление мангалов, дровниц, входных групп и закладных деталей для строительства.
В настоящий момент руководство работает над третьим проектом, он будет сопряжён с туризмом, также изучает возможность получения земельных участков для строительства собственного производственного комплекса.
– Когда мы начали сотрудничать с компанией их цех составлял примерно сто квадратных метров, а сейчас он достигает трех тысяч. Этот пример является отличным подтверждением, что поддержка с самого начала помогает предпринимателям развиваться, увеличивая объемы производства и доходность. В центре «Мой бизнес» помогут и проконсультируют как начинающих, так и опытных бизнесменов, стремящихся к масштабированию своего предприятия, расширить свои знания, найти партнеров и продвинуться в достижении своих бизнес-целей, – поделился директор Сахалинского Фонда развития предпринимательства Павел Кононец.
Отметим, помощь бизнесу оказывают благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент страны Владимир Путин. Его реализацию в Сахалинской области лично курирует Губернатор Валерий Лимаренко. С 2019 года в регионе работает центр «Мой бизнес», где поддерживают самозанятых, начинающих и действующих владельцев компаний. Для них доступны более 400 бесплатных услуг. Подробности можно узнать на сайте mybusiness65.ru или по номеру 8 800 222 0123.
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