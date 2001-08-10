Сотрудников сахалинского порта обучат бережливым технологиям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда», состоялась встреча экспертов Регионального центра компетенции (РЦК) с представителями общества с ограниченной ответственностью «Угольный морской порт Шахтерск» (УМПШ). Общение проходило в очном формате, непосредственно на территории предприятия, рассказали ТИА "Острова" в министерстве экономического развития.
Портовый комплекс располагается в пгт. Шахтерск в Углегорском районе Сахалинской области, на расстоянии 28 км от Солнцевского угольного разреза и является одним из крупнейших морских терминалов Дальнего Востока, а также входит в десятку российских лидеров по объемам перевалки угля. Ключевыми потребителями отгружаемого УМПШ угля являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Китай, Южная Корея, Индия, Таиланд, Япония, Сингапур, Малайзия и другие.
В ходе встречи работников познакомили с целями и задачами национального проекта, а также подробно рассказали о мероприятиях, которые предстоит реализовать на предприятии в рамках программы повышения производительности труда. Представители компании признали важность и своевременность предстоящих изменений и выразили готовность принять активное личное участие.
– Надеюсь, что в ходе совместной работы над реализацией проекта, мы сможем повысить эффективность работы всей нашей команды, что позволит ускорить достижение стратегических целей компании, – отметила директор по управления персоналом Юлия Курченко.
По итогам встречи, был выработан совместный план действий по реализации программы повышения производительности труда, согласно которому в ближайшее время из сотрудников предприятия будут отобраны кандидаты для формирования рабочей группы, после чего эксперты РЦК вернутся в Шахтерск и приступят к реализации намеченных мероприятий.
– В следующий приезд, мы планируем начать работу по подготовке к реализации проекта: совместно с руководителем сформируем рабочую группу, определим ответственных за реализацию направлений программы и также приступим к обучению сотрудников базовым инструментам бережливого производства – рассказал руководитель проекта Михаил Дуюнов.
Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Сахалинской области с 2020 года. За это время участниками проекта стали более 50 предприятия из пяти приоритетных отраслей экономики. Подробнее об условиях участия в программе – на портале производительность.рф. За консультацией также можно обратиться в региональный Центр компетенций лично по адресу Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 68 или по номеру 8 800 222 0123 (доб. 6).
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