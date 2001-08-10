Половина дальневосточников готовы инвестировать в Китай
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Каждый второй житель ДФО готов купить ценные бумаги китайских компаний. Из других дружественных стран для инвестиций дальневосточники выделяют ОАЭ и Индию. В то же время более 70% из них ждут рост российского фондового рынка в следующем году: это больше, чем в целом по стране. Таковы результаты опроса, проведенного брокером ВТБ Мои Инвестиции к Инвестиционному форуму "Россия зовет!"
Дальневосточники уверены в росте экономики "восточного соседа"
По данным исследования, наиболее интересными для вложений (можно было давать более одного варианта ответа) дальневосточники считают Китай (48%). Второе и третье места заняли ОАЭ и Индия (по 10%). При этом 18% опрошенных дальневосточников заявили, что их интересуют инвестиции только в российский рынок.
Дальневосточники предпочитают юани
Наиболее привлекательной валютой (кроме доллара и евро) для жителей ДФО остается юань. Его выбрали 52% опрошенных, а по России в целом - 38%. Доли других валют не превышают 1-3%. При этом 45% респондентов на Дальнем Востоке хранят деньги только в рублях, тогда как в целом по стране таких - 55%.
Дальневосточники больше других верят в российский фондовый рынок, инфрастуктурные проекты и не верят в "умное земледелие"
Согласно результатам опроса, 48% россиян считают, что в 2024 году рынок ждет постепенный рост. В ДФО таких оптимистов - 70%. Вкладывать в инфраструктурные проекты (строительство мостов, дорог и других объектов) готовы 45% дальневосточников.
Если бы была возможность инвестировать в инновационные проекты (можно было давать более одного варианта ответа), 28% дальневосточников вложили бы средства в производство "лекарства от старости", в компьютер на основе ДНК - 23%, в создание "вечного двигателя" - 17%, в развитие виртуальной реальности - 15%. В "умное земледелие" (цифровые разработки для агропрома) гипотетически готовы инвестировать только 14% жителей Дальнего Востока: почти вдвое меньше, чем в целом по стране.
Дальневосточники имеют низкий аппетит к риску
15% жителей ДФО готовы инвестировать при доходности 15-25% годовых при среднем уровне риска на доходность выше 25% при высоком и очень высоком риске готовы только 4% дальневосточников (по России - 7%).
Дальневосточники следят за новыми технологиями в сфере финансов
Лучше всего они знают про цифровой рубль, о нем слышали 58% респондентов в ДФО. Треть знают о голосовых помощниках и чат-ботах. О цифровых финансовых активах обладают информацией 14%, об инвестиционных роботах-советниках - 13%. Не интересуются темой современных разработок в области финансовых технологий четверть опрошенных, что ниже среднего показателя по стране (30%).
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