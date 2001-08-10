Энергообъекты на Курильском острове Итуруп переданы в зону ответственности Группы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дочерняя структура ПАО «Россети» – «Россети Мобильные ГТЭС» приступила к эксплуатации энергообъектов на острове Итуруп в Сахалинской области. Основные задачи – обеспечение надежности и безопасности энергоснабжения жителей города Курильска и близлежащих населенных пунктов, создание условий для развития рыбопромышленных комплексов и туристической инфраструктуры, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе АО "Мобильные ГТЭС".

В соответствии с договором с администрацией Курильского городского округа, в эксплуатацию компании переданы четыре дизельные электростанции общей мощностью более 16 МВт, трансформаторные подстанции, распределительные устройства, 115 км кабельных и воздушных линий 04-10 кВ, теплогенерирующее оборудование и магистральные тепловые сети. «Россети Мобильные ГТЭС» будут выполнять функции сетевой, энергосбытовой и генерирующей организаций, включая теплоснабжение отдельных потребителей, диспетчерского управления и обеспечения топливоснабжения.

Сейчас специалисты проводят анализ состояния оборудования, находящегося в работе более 15 лет. По итогам будет составлен план мероприятий по повышению надежности и качества энергоснабжения потребителей согласно стандартам единой технической политики Группы компаний «Россети». Также заключен прямой договор на закупку топлива, что позволит исключить посредников, снизить затраты и обеспечить стабильность поставок нефтепродуктов.

Для взаимодействия с потребителями запущен функционал БРИС ЖКХ. Абоненты могут дистанционно передавать показания счетчиков за свет и тепло, контролировать корректность начислений, получать и оплачивать счета онлайн. Для удобства потребителей, которым одновременно оказываются услуги энерго- и теплоснабжения, внедрен единый платежный документ (смарт-квитанция).

Работа проводится в рамках соглашения между Группой «Россети» и администрацией Сахалинской области, которое предусматривает совместное развитие энергетической инфраструктуры для стимулирования экономического роста региона.