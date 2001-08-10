Тихоокеанское
информационное агентство
20 Мая 2022
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16:44, | Новости экономики Сахалина и Курил

Сахалинскому производителю уникальных кованых изделий помогут выйти за рубеж

Сахалинскому производителю уникальных кованых изделий помогут выйти за рубеж

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мастерской предпринимателя Виталия Волохова «Кузнечный двор» уже 20 лет. Здесь изготавливают ворота и калитки, мангалы, беседки, урны, скамейки любой сложности и даже скульптуры для новобрачных. В «сезон» над их созданием работают до 15 человек, рассказали ТИА "Острова" в министерстве экономического развития.

- Мы также украшаем социальные объекты и городские пространства, скверы и парки по всей области. В копилке наших работ всем известная скульптура в виде сердца на «Горном воздухе», сейчас трудимся над благоустройством набережной в Холмске. Но самое любимое в работе – экскурсии и мастер-классы для детей. Видим их горящие глаза и верим в то, что наше дело будет жить еще долгое время, – поделился Виталий Волохов.

В 2020 году сахалинец обратился в региональный Центр поддержки экспорта для помощи в выходе на зарубежный рынок. Совместно со специалистами составили пошаговый план, для предпринимателя подготовили презентационные материалы на иностранном языке и перевели сайт, а также составили коммерческое предложение. Здесь же ему помогли разместить продукцию на международной электронной торговой площадке. Параллельно мужчина участвует во многих бесплатных образовательных мероприятиях по тематике внешнеэкономической деятельности.

– Мы оказываем поддержку как малому и среднему бизнесу, который уже экспортирует свои товары и услуги, так и тем, кто заинтересован и только планирует выйти на зарубежные рынки. Всего порядка 20 услуг. Среди них – маркетинговое исследование, которое помогает предпринимателю определиться с будущим рынком сбыта, а также организация участия компаний в международных профильных выставках и другие, – отметила заместитель регионального Центра поддержки экспорта Мария Яровенко.

Напомним, региональный Центр поддержки экспорта работает в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Подробнее об услугах можно узнать на сайте или по телефону 8 800 222 0123 (доб. 3).

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