Сахалинскому производителю уникальных кованых изделий помогут выйти за рубеж
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мастерской предпринимателя Виталия Волохова «Кузнечный двор» уже 20 лет. Здесь изготавливают ворота и калитки, мангалы, беседки, урны, скамейки любой сложности и даже скульптуры для новобрачных. В «сезон» над их созданием работают до 15 человек, рассказали ТИА "Острова" в министерстве экономического развития.
- Мы также украшаем социальные объекты и городские пространства, скверы и парки по всей области. В копилке наших работ всем известная скульптура в виде сердца на «Горном воздухе», сейчас трудимся над благоустройством набережной в Холмске. Но самое любимое в работе – экскурсии и мастер-классы для детей. Видим их горящие глаза и верим в то, что наше дело будет жить еще долгое время, – поделился Виталий Волохов.
В 2020 году сахалинец обратился в региональный Центр поддержки экспорта для помощи в выходе на зарубежный рынок. Совместно со специалистами составили пошаговый план, для предпринимателя подготовили презентационные материалы на иностранном языке и перевели сайт, а также составили коммерческое предложение. Здесь же ему помогли разместить продукцию на международной электронной торговой площадке. Параллельно мужчина участвует во многих бесплатных образовательных мероприятиях по тематике внешнеэкономической деятельности.
– Мы оказываем поддержку как малому и среднему бизнесу, который уже экспортирует свои товары и услуги, так и тем, кто заинтересован и только планирует выйти на зарубежные рынки. Всего порядка 20 услуг. Среди них – маркетинговое исследование, которое помогает предпринимателю определиться с будущим рынком сбыта, а также организация участия компаний в международных профильных выставках и другие, – отметила заместитель регионального Центра поддержки экспорта Мария Яровенко.
Напомним, региональный Центр поддержки экспорта работает в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Подробнее об услугах можно узнать на сайте или по телефону 8 800 222 0123 (доб. 3).
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