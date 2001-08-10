Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Только опытный нарколог в Могилеве, у которого высокая квалификация, проведет эффективное лечение от алкогольной зависимости. Обычно врач практикует психотерапевтическое кодирование, в особенностях и плюсах которого разберемся в этой статье.

Суть психотерапевтического кодирования

Психотерапевтическое кодирование предполагает различные методики, которые заключаются в работе с подсознанием зависимого. Внушая ему определенные установки, удается выйти на устойчивое воздержание от употребления, а также заинтересованность в трезвом образе жизни.

Психотерапевтическое кодирование рассматривают как самое безопасное и наиболее эффективное, для проведения которого практически отсутствуют противопоказания. Оно предполагает работу с зависимым с помощью гипноза или же методом Довженко.

Особенности метода Довженко

Такой подход к лечению практикуют чаще. Метод характеризуется эмоционально-стрессовым воздействием. Эффект сохраняется до нескольких лет, после чего посетить специалиста нужно повторно.

Предполагается, что специалист проводит перепрограммирование поведения зависимого, меняя его отношение к спиртному. В результате человек выбирает трезвый образ жизни.

Но эффект такой терапии зависит не только от квалификации и опыта доктора, но и от индивидуальной реакции пациента, длительности алкогольной зависимости, количества постоянно употребляемого спиртного, а также гипнабельности.

Так, если у одних зависимых патологическое пристрастие к спиртным напиткам исчезает полностью, то у других только снижается. Но положительный эффект стоит ожидать в каждом случае.

Процедуру проводят в несколько этапов, предполагая подготовку, терапевтическое воздействие и наложение «кода».

При этом проводить ее можно только тогда, когда в организме полностью отсутствуют продукты распада этилового спирта. По этой причине обращаться за психотерапевтическим кодированием нужно только после минимум семи дней трезвости.

Главные преимущества метода

Шанс полностью преодолеть патологическую зависимость.

Быстрые результаты лечения.

Не нужно принимать специальные медикаменты, которые характеризуются противопоказаниями и побочными эффектами.

Параллельно удается преодолеть депрессивное состояние, освободить зависимого от страха и тревожности.

Ожидать высокоэффективного лечения можно только в случае обращение к проверенному специалисту. Потому, прежде чем практиковать метод Довженко от алкоголизма, найдите подходящего доктора.