Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2024
Сейчас 07:23
107,18|112,80|66,91
Сахалинский тхэквондист завоевал серебро чемпионата России
Разнообразные статьи на актуальные темы

Психотерапевтическое кодирование от алкоголя: суть и преимущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Только опытный нарколог в Могилеве, у которого высокая квалификация, проведет эффективное лечение от алкогольной зависимости. Обычно врач практикует психотерапевтическое кодирование, в особенностях и плюсах которого разберемся в этой статье.

Суть психотерапевтического кодирования

Психотерапевтическое кодирование предполагает различные методики, которые заключаются в работе с подсознанием зависимого. Внушая ему определенные установки, удается выйти на устойчивое воздержание от употребления, а также заинтересованность в трезвом образе жизни.

Психотерапевтическое кодирование рассматривают как самое безопасное и наиболее эффективное, для проведения которого практически отсутствуют противопоказания. Оно предполагает работу с зависимым с помощью гипноза или же методом Довженко.

Кодирование по методу Довженко

Особенности метода Довженко

Такой подход к лечению практикуют чаще. Метод характеризуется эмоционально-стрессовым воздействием. Эффект сохраняется до нескольких лет, после чего посетить специалиста нужно повторно.

Предполагается, что специалист проводит перепрограммирование поведения зависимого, меняя его отношение к спиртному. В результате человек выбирает трезвый образ жизни.

Но эффект такой терапии зависит не только от квалификации и опыта доктора, но и от индивидуальной реакции пациента, длительности алкогольной зависимости, количества постоянно употребляемого спиртного, а также гипнабельности.

Так, если у одних зависимых патологическое пристрастие к спиртным напиткам исчезает полностью, то у других только снижается. Но положительный эффект стоит ожидать в каждом случае.

Процедуру проводят в несколько этапов, предполагая подготовку, терапевтическое воздействие и наложение «кода».

При этом проводить ее можно только тогда, когда в организме полностью отсутствуют продукты распада этилового спирта. По этой причине обращаться за психотерапевтическим кодированием нужно только после минимум семи дней трезвости.

Главные преимущества метода

  • Шанс полностью преодолеть патологическую зависимость.
  • Быстрые результаты лечения.
  • Не нужно принимать специальные медикаменты, которые характеризуются противопоказаниями и побочными эффектами.
  • Параллельно удается преодолеть депрессивное состояние, освободить зависимого от страха и тревожности.

Ожидать высокоэффективного лечения можно только в случае обращение к проверенному специалисту. Потому, прежде чем практиковать метод Довженко от алкоголизма, найдите подходящего доктора.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Разнообразные статьи на актуальные темы

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?