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Психотерапевтическое кодирование от алкоголя: суть и преимущества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Только опытный нарколог в Могилеве, у которого высокая квалификация, проведет эффективное лечение от алкогольной зависимости. Обычно врач практикует психотерапевтическое кодирование, в особенностях и плюсах которого разберемся в этой статье.
Суть психотерапевтического кодирования
Психотерапевтическое кодирование предполагает различные методики, которые заключаются в работе с подсознанием зависимого. Внушая ему определенные установки, удается выйти на устойчивое воздержание от употребления, а также заинтересованность в трезвом образе жизни.
Психотерапевтическое кодирование рассматривают как самое безопасное и наиболее эффективное, для проведения которого практически отсутствуют противопоказания. Оно предполагает работу с зависимым с помощью гипноза или же методом Довженко.
Особенности метода Довженко
Такой подход к лечению практикуют чаще. Метод характеризуется эмоционально-стрессовым воздействием. Эффект сохраняется до нескольких лет, после чего посетить специалиста нужно повторно.
Предполагается, что специалист проводит перепрограммирование поведения зависимого, меняя его отношение к спиртному. В результате человек выбирает трезвый образ жизни.
Но эффект такой терапии зависит не только от квалификации и опыта доктора, но и от индивидуальной реакции пациента, длительности алкогольной зависимости, количества постоянно употребляемого спиртного, а также гипнабельности.
Так, если у одних зависимых патологическое пристрастие к спиртным напиткам исчезает полностью, то у других только снижается. Но положительный эффект стоит ожидать в каждом случае.
Процедуру проводят в несколько этапов, предполагая подготовку, терапевтическое воздействие и наложение «кода».
При этом проводить ее можно только тогда, когда в организме полностью отсутствуют продукты распада этилового спирта. По этой причине обращаться за психотерапевтическим кодированием нужно только после минимум семи дней трезвости.
Главные преимущества метода
- Шанс полностью преодолеть патологическую зависимость.
- Быстрые результаты лечения.
- Не нужно принимать специальные медикаменты, которые характеризуются противопоказаниями и побочными эффектами.
- Параллельно удается преодолеть депрессивное состояние, освободить зависимого от страха и тревожности.
Ожидать высокоэффективного лечения можно только в случае обращение к проверенному специалисту. Потому, прежде чем практиковать метод Довженко от алкоголизма, найдите подходящего доктора.
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