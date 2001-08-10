Библия: кому ее дарить и в чем особенности подарочных изданий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Библия - один из лучших подарков, независимо от возраста и социального положения получателя. Эта книга, которая должна быть в доме у каждого православного человека.
Как правильно выбрать книгу и когда ее лучше подарить?
В чем особенности подарочных изданий
Библию можно легко купить в любом магазине или церковной лавке, заказать в интернете. Однако большинство изданий выполнены достаточно скромно - на обычной бумаге, в обычном переплете.
Конечно, в книге важнее содержимое, а не внешний вид. Однако, если речь идет о подарке, стоит выбрать подарочную Библию. Такие издания обладают массой отличий от обычных, а именно:
высокое качество бумаги. В подарочных изданиях он используется обычная офсетная или "газетная" бумага, а только материал высшего качества. Это позволяет тексту и иллюстрациям не терять цвет на протяжении многих десятилетий. Для печати используются и специальные чернила, которые не выцветают со временем;
качественный кожаный переплет. Благодаря ему книгу можно сохранить в целости и сохранности, сделать ее семейной реликвией и передать по наследству потомкам;
изысканные украшения. Казалось бы, чем отличаются издания в книжных лавках от тех, которые можно найти только в специализированных магазинах? Декором. Подарочные книги украшаются вставками из драгоценных металлов и камней, резьбой и гравировкой. Такого вы точно не найдете ни в одном книжном магазине.
Подарочная Библия - это уникальный презент, изысканный, духовный, неповторимый. Человек, который дарит такую книгу, желает только самого лучше получателю и его семье.
Кому можно подарить Библию
Подарочная Библия - это прекрасный презент для верующего человека. Это источник мудрости и силы, вдохновения и веры, путеводитель в жизни и верный друг. Стандартно Библия состоит из Ветхого и Нового заветов. В ней множество поучительных историй, написанных разными людьми. Библию передавали как реликвию на протяжении многих поколений. Качественное подарочное издание вполне может стать ценностью семьи и "прожить" не одну сотню лет.
Библию стоит подарить:
на день рождения или юбилей. Прекрасный подарок по такому поводу;
крестины. Библия станет первой книгой малыша и его путеводителем;
свадьбу. Библия станет духовной опорой в новой семье.
Преподнести Библию можно на именины и любой другой церковный праздник. Ее можно подарить даже просто так, без повода.
При выборе книги стоит ориентироваться преимущественно на внешний вид. Так как "содержимое" книги идентично (за исключением иллюстраций), мужчинам стоит выбрать более лаконичный и минималистичный вариант. Для женщины стоит подобрать красиво украшенную книгу, которая станет жемчужиной в доме.
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