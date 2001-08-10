06:08, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Перевод научно-технический
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Научно-технический перевод https://perevodpravo.ru/services/perevod-nauchno-tekhnicheskij считается одним из самых сложных. В этой сфере работают высококвалифицированные специалисты, которые безупречно владеют языком, умеют верно интерпретировать данные с учетом лексико-грамматических и стилистических требований, хорошо знают предметную область и отраслевые стандарты. Например, письменный перевод эксплуатационной документации на английский, китайский или любой другой язык необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ.
Что переводит специалист:
- сертификаты соответствия;
- инструкции по эксплуатации;
- инженерные планы;
- учебные пособия;
- проектную документацию;
- технические справочники;
- патентные заявки;
- научные статьи;
- исследовательские публикации;
- тендерную документацию и др.
Сложности научно-технического перевода
Научно-технические тексты содержат сложные термины. Это слова и словосочетания специфические для каждой сферы деятельности. В некоторых областях — например, медицина, биология и химия, используются похожие сокращения, словарный состав включает идентичные понятия. Задача специалиста, который выполняет научно-технический перевод на целевой язык — предельно точно и правильно интерпретировать содержание материала. Ошибки и искажение смысла могут привести к негативным последствиям, в том числе и к причинению вреда здоровью человека. В некоторых случаях перевод научно-технический необходимо адаптировать в соответствии с портретом ЦА — сделать так, чтобы всё было просто и понятно целевой аудитории.
Полезно знать: качественный перевод по ГОСТ — это когда после интерпретации данных из первоисточника совокупность характеристик целевого языка в полной мере отвечает всем ожиданиям и требованиям конечного потребителя.
От чего зависит стоимость
Перевод текста из области науки и техники с сохранением смысловой нагрузки без малейших погрешностей и соблюдением всех требований — удовольствие не из дешевых. Стоимость зависит от объема материала, сложности работы. Если требуется перевод научно-технический письменный, то обычно нужны дополнительные услуги: редактирование текста и предоставление переведенного материала в формате, приближенному к оригиналу. Услуги редакторской правки, профессиональной вычитки и верстки в специальных программах также оплачиваются отдельно. Самый простой способ сэкономить — заказать научно-технический перевод напрямую у поставщика услуг. Узнать актуальные расценки и найти переводчика в своем городе можно на официальном сайте компании «Перевод и Право».
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