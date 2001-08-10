Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Научно-технический перевод https://perevodpravo.ru/services/perevod-nauchno-tekhnicheskij считается одним из самых сложных. В этой сфере работают высококвалифицированные специалисты, которые безупречно владеют языком, умеют верно интерпретировать данные с учетом лексико-грамматических и стилистических требований, хорошо знают предметную область и отраслевые стандарты. Например, письменный перевод эксплуатационной документации на английский, китайский или любой другой язык необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ.

Что переводит специалист:

сертификаты соответствия;

инструкции по эксплуатации;

инженерные планы;

учебные пособия;

проектную документацию;

технические справочники;

патентные заявки;

научные статьи;

исследовательские публикации;

тендерную документацию и др.

Сложности научно-технического перевода

Научно-технические тексты содержат сложные термины. Это слова и словосочетания специфические для каждой сферы деятельности. В некоторых областях — например, медицина, биология и химия, используются похожие сокращения, словарный состав включает идентичные понятия. Задача специалиста, который выполняет научно-технический перевод на целевой язык — предельно точно и правильно интерпретировать содержание материала. Ошибки и искажение смысла могут привести к негативным последствиям, в том числе и к причинению вреда здоровью человека. В некоторых случаях перевод научно-технический необходимо адаптировать в соответствии с портретом ЦА — сделать так, чтобы всё было просто и понятно целевой аудитории.

Полезно знать: качественный перевод по ГОСТ — это когда после интерпретации данных из первоисточника совокупность характеристик целевого языка в полной мере отвечает всем ожиданиям и требованиям конечного потребителя.

От чего зависит стоимость

Перевод текста из области науки и техники с сохранением смысловой нагрузки без малейших погрешностей и соблюдением всех требований — удовольствие не из дешевых. Стоимость зависит от объема материала, сложности работы. Если требуется перевод научно-технический письменный, то обычно нужны дополнительные услуги: редактирование текста и предоставление переведенного материала в формате, приближенному к оригиналу. Услуги редакторской правки, профессиональной вычитки и верстки в специальных программах также оплачиваются отдельно. Самый простой способ сэкономить — заказать научно-технический перевод напрямую у поставщика услуг. Узнать актуальные расценки и найти переводчика в своем городе можно на официальном сайте компании «Перевод и Право».

