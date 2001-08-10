Рекламные фризы: назначение, особенности дизайна и принципы монтажа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рекламные фризы представляют собой архитектурные элементы фасадов в виде протяженной плоскости. Обычно они располагаются параллельно перекрытию между первым и вторым этажами, нередко выступают от фасада на некоторую величину, как бы образуя небольшой навес.

Ключевое назначение таких фризов – размещение объектов наружной рекламы. Главным образом, вывесок. Соответственно фриз используется в качестве основы под размещение таких объектов. По словам экспертов ПК Фаворит, установка рекламных фризов требует согласования с городской администрацией и проведения сложных монтажных работ. Однако эффективность размещения на них вывесок и других объектов делает конструкции крайне популярными.

Особенности дизайна и монтажа рекламных фризов

Обычно для рекламного оформления фризов используют объемные буквы. Они могут быть стандартными или оснащенными разными видами подсветки. Высота объемных букв, в соответствии с действующими нормативами, не может превышать 70% от совокупной высоты фриза. Также при оформлении могут использоваться световые коробы.

Создание и монтаж рекламных фризов проводится в 5 основных этапов:

Подготовка проекта – разработка и согласование дизайна, работа над технической частью, составление сметной документации. Его согласование с муниципальными властями и дальнейшее получение комплекта разрешительных документов. Закупка материалов, производство элементов конструкции – в частности, рекламного оформления в виде тех же объемных букв. Проведение работ по возведению рекламного фриза в полном соответствии с требованиями согласованного проекта. Установка рекламной конструкции – например, объемных букв или световых коробов, работы по подключению подсветки к источнику электропитания.

При изготовлении рекламных фризов используются различные материалы, однако наиболее востребованными остаются долговечные и надежные металл, дерево, пластик. Ключевыми факторами являются их стойкость к климатической агрессии, механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета. Выбор материалов для производства объемных букв и других элементов оформления еще шире.

Рекламные фризы также могут устанавливаться внутри зданий. Яркий пример – торговые и офисные центры. Здесь фризы помогают привлекать внимание к конкретным магазинам или помещениям, служат основой для вывесок и декора. Характерной чертой конструкции является ее интерьерная и архитектурная ценность. Фризы не только позволяют разместить крупные вывески и прочую наружную рекламу, но и активно используются как основа для декоративного оформления.