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Рекламные фризы: назначение, особенности дизайна и принципы монтажа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рекламные фризы представляют собой архитектурные элементы фасадов в виде протяженной плоскости. Обычно они располагаются параллельно перекрытию между первым и вторым этажами, нередко выступают от фасада на некоторую величину, как бы образуя небольшой навес.
Ключевое назначение таких фризов – размещение объектов наружной рекламы. Главным образом, вывесок. Соответственно фриз используется в качестве основы под размещение таких объектов. По словам экспертов ПК Фаворит, установка рекламных фризов требует согласования с городской администрацией и проведения сложных монтажных работ. Однако эффективность размещения на них вывесок и других объектов делает конструкции крайне популярными.
Особенности дизайна и монтажа рекламных фризов
Обычно для рекламного оформления фризов используют объемные буквы. Они могут быть стандартными или оснащенными разными видами подсветки. Высота объемных букв, в соответствии с действующими нормативами, не может превышать 70% от совокупной высоты фриза. Также при оформлении могут использоваться световые коробы.
Создание и монтаж рекламных фризов проводится в 5 основных этапов:
- Подготовка проекта – разработка и согласование дизайна, работа над технической частью, составление сметной документации.
- Его согласование с муниципальными властями и дальнейшее получение комплекта разрешительных документов.
- Закупка материалов, производство элементов конструкции – в частности, рекламного оформления в виде тех же объемных букв.
- Проведение работ по возведению рекламного фриза в полном соответствии с требованиями согласованного проекта.
- Установка рекламной конструкции – например, объемных букв или световых коробов, работы по подключению подсветки к источнику электропитания.
При изготовлении рекламных фризов используются различные материалы, однако наиболее востребованными остаются долговечные и надежные металл, дерево, пластик. Ключевыми факторами являются их стойкость к климатической агрессии, механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета. Выбор материалов для производства объемных букв и других элементов оформления еще шире.
Рекламные фризы также могут устанавливаться внутри зданий. Яркий пример – торговые и офисные центры. Здесь фризы помогают привлекать внимание к конкретным магазинам или помещениям, служат основой для вывесок и декора. Характерной чертой конструкции является ее интерьерная и архитектурная ценность. Фризы не только позволяют разместить крупные вывески и прочую наружную рекламу, но и активно используются как основа для декоративного оформления.
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