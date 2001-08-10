Особенности садовой скамейки и её отличия от лавки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Садовая скамейка - одна из самых распространенных форм в ландшафтной архитектуре. Их можно использовать не только в качестве мест для сидения, но и для других целей. Например, как подставку для цветочных горшков. Садовые скамейки - это не только место, где можно расслабиться, но и неотъемлемая часть дачного пейзажа, которая может быть одним из самых привлекательных и экономичных украшений.

Основные отличия скамейки от лавки

Чтобы понять разницу между этими предметами мебели, нужно сравнить их внешний вид. Лавка - это максимально простая мебельная конструкция, которая состоит из доски с двумя опорами с каждой стороны. Делается она из дерева. Скамья же состоит из нескольких балок, чаще всего обладает удобной спинкой, на которую можно облокотиться, а также 4-6 деревянных/плетёных/металлических/пластиковых оснований. Есть скамейки с удобными подлокотниками. Бока конструкции, как и её ножки, можно делать резными, винтовыми, и украшать декоративными орнаментами.

Ещё один момент - уличные лавки вкапывают в землю, то скамейки сначала являлись исключительно переносными конструкциями. Это частично объясняет то, что лавки постепенно заменяются более комфортабельными и функциональными скамейками. Их располагают в следующих местах:

в парках;

на дачных участках;

на приусадебных территориях частных домов;

в муниципальных садах;

в скверах.

Используемые материалы

Скамейки для сада обычно изготавливают из дерева, различного камня, чугуна, алюминия, лозы и пластмассы. Сейчас при производстве садовой мебели часто комбинируются материалы (например, дерево и чугун).

Подробнее о материалах изготовления:

Древесина. Такое изделие выглядит эстетично и современно, является безопасным и долговечным. Даже деланная грубоватость смотрится отлично. Наиболее прочная разновидность дерева - тик. Его следует выбирать для открытых пространств, на которые часто влияют внешние факторы. Альтернатива - дуб, сосна, и лесной орех.

Чугун. Изделия из чугуна очень красивы. Их часто украшают различными узорами и орнаментами, которые могут эффектно дополнить сад и стать одним из основных элементов дизайна. Недостаток скамеек в том, что они тяжёлые, холодные на ощупь и быстро ржавеют, поэтому чугун обычно покрывают лаком или другими защитными материалами.

Алюминий. Данный материал является очень прочным, не требующим специального ухода, и не подвергающимся коррозионному воздействию. Алюминиевые изделия надолго сохраняют свой первозданный вид и благодаря обилию разных дизайнов подходят для различных зон отдыха. Материал легче чугуна, но при этом прохладный на ощупь. Сидеть на такой скамейке в пасмурный день тоже не очень комфортно.

Камень. Обычно скамейку делают из крупного гранита, цветного или белого мрамора и кварцита. Каменная скамья выглядит монументально, и является очень долговечной. Лучшим образом каменная скамья смотрится в большом саду. Хотя они не очень удобны и не подходят для длительного отдыха, но привносят в сад особый колорит и говорят о статусе хозяина. Вопрос с неудобством сидения легко решить, положив на скамейку мягкие подушки.

Пластик. Самый бюджетный вариант. Преимущества этой скамейки - лёгкость, яркость оттенков, и мобильность. Но надолго такие скамейки не станут украшением сада. Пластмасса быстро выгорает и разрушается под солнцем. Она очень хрупкая и легко повреждается. Однако пластмассовые скамейки очень удобны в использовании. Если вы хотите летом поставить скамейку в тени, а осенью переместить под солнце - сделать это очень просто.

Лоза. Плетеная скамейка элегантна, мила, воздушна и легка, но имеет недолгий срок службы. Даже если изделия поместить под навес, долго они не прослужат. Особенно это касается мебели из ивовой лозы. Чтобы продлить срок службы, можно покрыть изделие специальным лаком. В последние годы популярность обрели изделия из ротанга. Это материал, который намного надёжнее ивы, он прочный, не боится жаркого солнца и проливных дождей.

Независимо от размеров участка и обилия уличной мебели, в саду всегда найдется место для скамейки. Ведь она давно стала незаменимой составляющей любой приусадебной территории. Без этого простого и удобного изделия сложно представить не только комфортное времяпрепровождение в саду, но и общий вид ландшафта.



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