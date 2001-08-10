22:34, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Особенности садовой скамейки и её отличия от лавки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Садовая скамейка - одна из самых распространенных форм в ландшафтной архитектуре. Их можно использовать не только в качестве мест для сидения, но и для других целей. Например, как подставку для цветочных горшков. Садовые скамейки - это не только место, где можно расслабиться, но и неотъемлемая часть дачного пейзажа, которая может быть одним из самых привлекательных и экономичных украшений.
Основные отличия скамейки от лавки
Чтобы понять разницу между этими предметами мебели, нужно сравнить их внешний вид. Лавка - это максимально простая мебельная конструкция, которая состоит из доски с двумя опорами с каждой стороны. Делается она из дерева. Скамья же состоит из нескольких балок, чаще всего обладает удобной спинкой, на которую можно облокотиться, а также 4-6 деревянных/плетёных/металлических/пластиковых оснований. Есть скамейки с удобными подлокотниками. Бока конструкции, как и её ножки, можно делать резными, винтовыми, и украшать декоративными орнаментами.
Ещё один момент - уличные лавки вкапывают в землю, то скамейки сначала являлись исключительно переносными конструкциями. Это частично объясняет то, что лавки постепенно заменяются более комфортабельными и функциональными скамейками. Их располагают в следующих местах:
- в парках;
- на дачных участках;
- на приусадебных территориях частных домов;
- в муниципальных садах;
- в скверах.
Используемые материалы
Скамейки для сада обычно изготавливают из дерева, различного камня, чугуна, алюминия, лозы и пластмассы. Сейчас при производстве садовой мебели часто комбинируются материалы (например, дерево и чугун).
Подробнее о материалах изготовления:
- Древесина. Такое изделие выглядит эстетично и современно, является безопасным и долговечным. Даже деланная грубоватость смотрится отлично. Наиболее прочная разновидность дерева - тик. Его следует выбирать для открытых пространств, на которые часто влияют внешние факторы. Альтернатива - дуб, сосна, и лесной орех.
- Чугун. Изделия из чугуна очень красивы. Их часто украшают различными узорами и орнаментами, которые могут эффектно дополнить сад и стать одним из основных элементов дизайна. Недостаток скамеек в том, что они тяжёлые, холодные на ощупь и быстро ржавеют, поэтому чугун обычно покрывают лаком или другими защитными материалами.
- Алюминий. Данный материал является очень прочным, не требующим специального ухода, и не подвергающимся коррозионному воздействию. Алюминиевые изделия надолго сохраняют свой первозданный вид и благодаря обилию разных дизайнов подходят для различных зон отдыха. Материал легче чугуна, но при этом прохладный на ощупь. Сидеть на такой скамейке в пасмурный день тоже не очень комфортно.
- Камень. Обычно скамейку делают из крупного гранита, цветного или белого мрамора и кварцита. Каменная скамья выглядит монументально, и является очень долговечной. Лучшим образом каменная скамья смотрится в большом саду. Хотя они не очень удобны и не подходят для длительного отдыха, но привносят в сад особый колорит и говорят о статусе хозяина. Вопрос с неудобством сидения легко решить, положив на скамейку мягкие подушки.
- Пластик. Самый бюджетный вариант. Преимущества этой скамейки - лёгкость, яркость оттенков, и мобильность. Но надолго такие скамейки не станут украшением сада. Пластмасса быстро выгорает и разрушается под солнцем. Она очень хрупкая и легко повреждается. Однако пластмассовые скамейки очень удобны в использовании. Если вы хотите летом поставить скамейку в тени, а осенью переместить под солнце - сделать это очень просто.
- Лоза. Плетеная скамейка элегантна, мила, воздушна и легка, но имеет недолгий срок службы. Даже если изделия поместить под навес, долго они не прослужат. Особенно это касается мебели из ивовой лозы. Чтобы продлить срок службы, можно покрыть изделие специальным лаком. В последние годы популярность обрели изделия из ротанга. Это материал, который намного надёжнее ивы, он прочный, не боится жаркого солнца и проливных дождей.
Независимо от размеров участка и обилия уличной мебели, в саду всегда найдется место для скамейки. Ведь она давно стала незаменимой составляющей любой приусадебной территории. Без этого простого и удобного изделия сложно представить не только комфортное времяпрепровождение в саду, но и общий вид ландшафта.
Статья создана при поддержке маркетплейса Satom.ru.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
10:09 24 Октября Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
10:53 21 Октября Крабовое мясо и рыбное филе обнаружили сахалинские таможенники на транспортном судне
12:51 21 Октября Добровольцы организовали для мобилизованных сахалинцев курс тактической медицины
15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
09:17 30 Сентября Южносахалинцев приглашают на ярмарку "Золотая осень Сахалина-2022"
- 01:53 14 Октября
11:55 14 Октября Сахалинцы смогут бесплатно пересаживается с поезда на автобус
Выбор редакции
- 08:39 24 Октября На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 10 километров в высоту
- 11:02 20 Октября Участниками "Кубка мэра Южно-Сахалинска" стали свыше 100 юных дзюдоистов
- 11:16 19 Октября "Сахалинские Акулы" – в лидерах посещаемости МХЛ
- 12:29 10 Октября Южно-Сахалинские школьники поговорили о роли отца в воспитании
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?