Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Срочная потребность в крупной сумме может возникнуть у любого гражданина РФ. Не хватает до зарплаты, нужна дорогостоящая техника, необходимы деньги на отпуск — причин обратиться в банк очень много, как и вариантов получения средств. Среди всех способов граждане предпочитают оформление кредитных карт под индивидуальные запросы. Можно подобрать конкретные условия, которые вас устроят и найти интересное банковское предложение. Чтобы заказать кредитную карту, воспользуйтесь сервисом Сравни.ру.

Как выбрать кредитную карту

Из огромного перечня предложений банков не стоит хвататься за первое попавшееся. При выборе кредитки обязательно уточните некоторые детали:

каков размер комиссии за обслуживание и снятие наличных;

имеется ли льготный период на покупки;

максимальный лимит по карте;

дополнительные бонусы — кэшбэк, проценты на остаток;

каковы требования к потенциальным заемщикам — справки о доходах, кредитная история;

есть ли льготный период на снятие средств.

Лимит по карте устанавливается индивидуально. Он зависит от платежеспособности клиента, его кредитной истории, уровня доходов. Многие банки предлагают максимальный лимит постоянным заемщикам или вкладчикам, а новичкам — минимальный. Кредитки обычно забирают в отделениях или доставляют курьерами.

Популярные кредитные карты

Если вас интересует кредитная карта, которую точно одобрят, ознакомьтесь с интересными предложениями от разных банков. Вот несколько вариантов:

«Уралсиб» с льготным периодом до 120 дней — лимит до одного миллиона рублей, стоимость обслуживания до 149 рублей в месяц. Снятие наличных осуществляется без комиссии, справки о доходах не требуются. Карта доставляется курьером.

«МТС-Банк» с льготным периодом до 111 дней — максимальный лимит по карте составляет один миллион. Стоимость обслуживания — до 149 рублей ежемесячно.

«Тинькофф Банк» с льготным периодом до 55 дней, лимитом до 700 тысяч. Годовая стоимость обслуживания — 590 рублей.

Где найти кредитную карту и сравнить предложения

Удобный онлайн-сервис Sravni.ru позволяет изучить и сравнить кредитки от нескольких десятков банков по заданным параметрам. Пользователям доступны отзывы реальных заемщиков, рейтинги банков. Можно ознакомиться с актуальными экспертными мнениями по поводу кредитных продуктов. К услугам пользователей полезная аналитика.

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