Тихоокеанское
информационное агентство
14 Мая 2022
Сейчас 23:16
63,78|65,79|66,91
Из-за непогоды в Южно-Сахалинске перенесли легкоатлетическую эстафету
16:01, | Разнообразные статьи на актуальные темы

Зачем нужен СИП и какую арматуру к нему подобрать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

СИП – это самонесущий изолированный провод. Он отвечает за распределение электроэнергии в воздушных сетях. Этот провод сменил более старые линии электропередачи (ЛЭП), использующие жилы без изоляции. В устаревших линиях выявили серьезные недостатки, к примеру, они схлестываются при сильных ветрах, а это в определенный момент может привести к короткому замыканию.

Также человек может пострадать от неизолированных проводов, поскольку на них при холодной погоде налипает наледь, при их установке нужно проводить освобождение широких участков. Кроме того, стоит помнить о случайных контактах проводов с грузоподъемной техникой, оседании мусора, погибших птицах и несанкционированном подключении к таким линиям. Провода СИП лишены этих минусов.

Какими плюсами обладает СИП

Эти провода включают в себя одну или несколько жил. Каждая из них завернута в полиэтиленовую оболочку. В кабеле находятся нейтральная и фазные жилы (может быть и одна). Последние имеют изоляцию, а нейтральная может быть и без оболочки.

В проводах СИП отмечают следующие преимущества:

  • дешевая установка и эксплуатация;
  • мало вероятности того, что произойдет короткое замыкание;
  • нет нужды освобождать широкую полосу, когда прокладывается участок;
  • меньше затрат на изоляторы, крепежи и пр.

Немалую роль при прокладке проводов играет арматура для СИП, позволяющая легко и быстро осуществить монтаж. Она отвечает за надежную фиксацию провода к зданию или опоре.

Какую арматуру при монтаже СИП используют

Существуют достаточно много элементов арматуры. Она исчисляется десятками. Ниже лишь некоторые из них:

  • бандажная лента;
  • кронштейн;
  • ответвительный и прокалывающий зажим;
  • крюк;
  • бугель для ленты.

Выбор арматуры для монтажа СИП зависит от того, куда будет крепиться провод. Есть несколько советов, благодаря которым установка будет проведена грамотно.

В первую очередь при подсоединении вводного провода нельзя обойтись без прокалывающих зажимающих конструкций. Стыковка СИП с СИП должна производиться при помощи изделий с зубцами на 2-х сторонах пластин, а соединение СИП со шнуром без изоляции происходит с зажимом, у которого одностороннее расположение зубцов. Также важно использовать изделия исключительно из материалов, не подверженных коррозии.

Экономить на арматуре для СИП специалисты крайне не рекомендуют. К тому же такой крепеж стоит более дешево, нежели остальные элементы системы. Правильное использование и монтаж позволят изолированному проводу прослужить очень долго.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Разнообразные статьи на актуальные темы

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?