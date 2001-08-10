Зачем нужен СИП и какую арматуру к нему подобрать
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
СИП – это самонесущий изолированный провод. Он отвечает за распределение электроэнергии в воздушных сетях. Этот провод сменил более старые линии электропередачи (ЛЭП), использующие жилы без изоляции. В устаревших линиях выявили серьезные недостатки, к примеру, они схлестываются при сильных ветрах, а это в определенный момент может привести к короткому замыканию.
Также человек может пострадать от неизолированных проводов, поскольку на них при холодной погоде налипает наледь, при их установке нужно проводить освобождение широких участков. Кроме того, стоит помнить о случайных контактах проводов с грузоподъемной техникой, оседании мусора, погибших птицах и несанкционированном подключении к таким линиям. Провода СИП лишены этих минусов.
Какими плюсами обладает СИП
Эти провода включают в себя одну или несколько жил. Каждая из них завернута в полиэтиленовую оболочку. В кабеле находятся нейтральная и фазные жилы (может быть и одна). Последние имеют изоляцию, а нейтральная может быть и без оболочки.
В проводах СИП отмечают следующие преимущества:
- дешевая установка и эксплуатация;
- мало вероятности того, что произойдет короткое замыкание;
- нет нужды освобождать широкую полосу, когда прокладывается участок;
- меньше затрат на изоляторы, крепежи и пр.
Немалую роль при прокладке проводов играет арматура для СИП, позволяющая легко и быстро осуществить монтаж. Она отвечает за надежную фиксацию провода к зданию или опоре.
Какую арматуру при монтаже СИП используют
Существуют достаточно много элементов арматуры. Она исчисляется десятками. Ниже лишь некоторые из них:
- бандажная лента;
- кронштейн;
- ответвительный и прокалывающий зажим;
- крюк;
- бугель для ленты.
Выбор арматуры для монтажа СИП зависит от того, куда будет крепиться провод. Есть несколько советов, благодаря которым установка будет проведена грамотно.
В первую очередь при подсоединении вводного провода нельзя обойтись без прокалывающих зажимающих конструкций. Стыковка СИП с СИП должна производиться при помощи изделий с зубцами на 2-х сторонах пластин, а соединение СИП со шнуром без изоляции происходит с зажимом, у которого одностороннее расположение зубцов. Также важно использовать изделия исключительно из материалов, не подверженных коррозии.
Экономить на арматуре для СИП специалисты крайне не рекомендуют. К тому же такой крепеж стоит более дешево, нежели остальные элементы системы. Правильное использование и монтаж позволят изолированному проводу прослужить очень долго.
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