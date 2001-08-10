Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Некоторые насекомые представляют собой настоящие произведения искусства, как к примеру, бабочки или экзотические жуки. Но в большинстве своем насекомые опасны для человека. Они точно самые нежелательные соседи, которые всегда приходят без приглашения. Тараканы, клещи и комары не только вызывают раздражение и отвращение, они являются переносчиками многих опасных болезней. Для уничтожения их достаточно заказать услуги дезинсекции в Москве в компании "Мос Эко-Сервис".

Эффективная борьба с насекомыми-паразитами

Завестись насекомые могут даже в абсолютно благополучной семье, где царит идеальная чистота. Тараканы обычно переползают из подвалов и техэтажей, путешествуют по коммуникациям от соседей, пренебрегающих элементарной чистотой в квартире. Клопы заводятся в старом имуществе, нередко они проживают в мебели, которую человек покупает в магазине. Ну а комары постоянные летние спутники, также любят подвалы и чердаки. Избавиться самостоятельно от них сложно, специалисты имеют в своем арсенале оборудование и эффективные средства.

Фумигация давно доказала свою эффективность

Для уничтожения паразитов и вредителей используется несколько методик. Высокую эффективность показывает фумигация, представляющая собой обработку парами газов и ядов. Особенность ее заключается в том, что погибают не только взрослые особи, но также их потомство, которое может находиться в самых укромных и удаленных уголках. Этот способ актуален только для профессионалов, поскольку должен выполняться с соблюдением строгих правил безопасности.

Дезинфекция удалит опасные микроорганизмы

Есть еще одна проблема, которая может усложнить проживание в квартире или сделать невозможным использование других помещений. Это наличие в воздухе опасных микроорганизмов, неприятного запаха. Тут актуальными станут услуги дезинфекции, которые недорого предлагает компания "Мос Эко-Сервис". Процедура необходима там, где долгое время находился больной человек или после его смерти. С помощью дезинфекции уничтожают:

болезнетворные бактерии;

вирусы;

инфекции;

трупный запах;

плесень;

грибок.

В квартире человека может подстерегать множество опасностей. Если в доме завелись клещи или тараканы, нужно очистить помещение после умершего или тяжело болевшего, тогда на помощь придут специалисты, осуществляющие услуги дезинфекции и дезинсекции.