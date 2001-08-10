Тихоокеанское
Охинские следователи закончили расследование по факту квартирной кражи
Охинские следователи закончили расследование по факту квартирной кражи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного отдела ОМВД России "Охинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя. Он обвиняется в тайном хищении чужого имущества, совершенном с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба 38-летней жительнице города (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, 1 мая текущего года, испытывая нехватку денежных средств, обвиняемый обнаружил, что входная дверь квартиры, где, как он предполагал, никто не проживает, оказалась не заперта. Войдя внутрь, он приметил и впоследствии похитил ценное имущество. Через несколько дней он продал часть вещей знакомому, которого ввел в заблуждение, а остальное реализовал неизвестным лицам.

21 мая хозяйка квартиры обнаружила пропажу значительного объема имущества: морозильной лари, двух телевизоров, акустических колонок, электросамоката, гироскутера, детских санок-коляски, двуспальной кровати с матрацем, новогодних атрибутов и газового водонагревателя. Сумма ущерба  оставила 76580 рублей. На следующий день обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска и дал признательные показания.

Следователями собрана исчерпывающее количество доказательств вины обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

