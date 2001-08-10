Охинские следователи закончили расследование по факту квартирной кражи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного отдела ОМВД России "Охинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя. Он обвиняется в тайном хищении чужого имущества, совершенном с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба 38-летней жительнице города (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, 1 мая текущего года, испытывая нехватку денежных средств, обвиняемый обнаружил, что входная дверь квартиры, где, как он предполагал, никто не проживает, оказалась не заперта. Войдя внутрь, он приметил и впоследствии похитил ценное имущество. Через несколько дней он продал часть вещей знакомому, которого ввел в заблуждение, а остальное реализовал неизвестным лицам.

21 мая хозяйка квартиры обнаружила пропажу значительного объема имущества: морозильной лари, двух телевизоров, акустических колонок, электросамоката, гироскутера, детских санок-коляски, двуспальной кровати с матрацем, новогодних атрибутов и газового водонагревателя. Сумма ущерба оставила 76580 рублей. На следующий день обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска и дал признательные показания.

Следователями собрана исчерпывающее количество доказательств вины обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.