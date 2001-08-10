На Сахалине завершилось первенство Дальнего Востока по кёрлингу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первенство Дальневосточного федерального округа по кёрлингу среди юношей и девушек до 17 лет завершилось в Южно-Сахалинске. Соревнования прошли на льду учебно-тренировочного комплекса "Восток".
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, турнир собрал 14 команд из четырёх регионов Дальнего Востока: Магаданской области, Хабаровского и Приморского краёв, а также хозяев площадки. В каждой возрастной группе за медали боролись по 7 коллективов.
Турнир стал самым младшим по возрасту, поэтому борьба на льду отличалась особенной интригой, а шансы на победу сохранялись у всех участников до самых финальных матчей. Юные спортсмены продемонстрировали яркую борьбу, где ключевыми факторами успеха стали не только спортивная подготовка, но и психологическая устойчивость, умение держать концентрацию на протяжении трёх часов и быстро переключаться после неудачных бросков, - отметила главный судья соревнований Татьяна Лукина.
В финале среди девушек встретились команды Сахалинской области и Хабаровского края. Победу одержали представительницы островного региона.
Я занимаюсь кёрлингом примерно четыре года. К нам пришли, рассказали об этом виде спорта, мне стало очень интересно, и я решила попробовать. Сегодня в финале мы очень старались, отыгрывали, тренировались - и всё получилось! Очень хочу в будущем достичь олимпийских высот, - поделилась эмоциями сахалинка Надежда Климова.
Среди юношей за высшую награду боролись команды Сахалинской области и Приморского края. Сильнейшими оказались гости - команда "Владивосток".
Все спортсмены показали очень хорошие результаты. Наши девочки молодцы, второе место у ребят - тоже достойно, есть к чему стремиться. Неважно, кто победил, главное, что все получили хороший соревновательный опыт, - отметил заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.
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