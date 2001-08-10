Тихоокеанское
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11 Ноября 2026
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17:05, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы взяли ещё две медали первенства ДФО по пулевой стрельбе

Сахалинцы взяли ещё две медали первенства ДФО по пулевой стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы Амалия Носова и Даниил Горбунов завоевали золото и серебро первенства Дальневосточного федерального округа по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, соревнования прошли в Улан-Удэ и собрали более 110 юношей и девушек в возрасте до 19 лет из Республик Бурятия и Саха (Якутия), Приморского края и Сахалинской области.

По итогам состязаний Амалия Носова стала победительницей, а Даниил Горбунов взял серебро. Напомним, ранее на этих же соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического пистолета сахалинцы завоевали ещё две медали – Маргарита Боргунова стала обладательницей серебряной награды, а Владлен Красиловец – бронзовой.

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