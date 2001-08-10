Сахалинцы завоевали четыре медали на гонках с препятствиями в Китае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные атлеты взяли две золотые и две серебряные награды на гонках с препятствиями Spartan Race Moganshan в Китае. Соревнования прошли на территории международного туристического курорта в Моганьшане, провинции Чжэцзян на востоке страны. Сахалинскую область представляли шесть спортсменов.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, спортсмены Федерации гонок с препятствиями Сахалинской области соревновались на дистанциях ULTRA (56 км с 74 препятствиями) и BEAST (22 км с 37 препятствиями) в категориях ELITE (элитный забег) и AGE (забег по возрастным категориям).

По результатам элитного забега Юрий Лагун стал золотым призёром, второе место у Александры Сметаниной на дистанции 22 км. Сергей Пыляев вошёл в ТОП-10 на самой длинной дистанции ULTRA. Также в забеге продемонстрировал высокий уровень подготовки Михаил Аникиев, став шестым. Награждение в элитном забеге происходило с 1-го по 5-е место.

В возрастных группах золотым призёром на дистанции 22 км стал Сергей Бондарев, Сергей Очканов занял второе место на этой же дистанции.

Сахалинские атлеты закроют сезон на чемпионате мира по гонкам с препятствиями, который пройдёт 12–13 декабря в Таиланде.