Сахалин впервые принимает всероссийский семинар для судей по лыжным гонкам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовал всероссийский семинар для судей по лыжным гонкам. Сахалинская область стала первым регионом Дальнего Востока, принимающим мероприятие такого уровня.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, в семинаре участвуют специалисты из Москвы, республик Мордовия и Чувашия, Ханты-Мансийского автономного округа, Алтайского, Приморского и Хабаровского краёв, Архангельской, Московской, Вологодской, Тюменской, Томской, Кемеровской, Челябинской, Амурской и Сахалинской областей.

Для нас большая честь принимать всероссийский семинар, объединяющий ведущих специалистов судейского корпуса страны. За последние годы Сахалинская область сделала серьёзный шаг вперёд в развитии лыжных гонок и проведении соревнований самого высокого уровня, - отметил министр спорта региона Артём Подшивалов.

В первый день подвели итоги проведения чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске и по лыжероллерам в Ханты-Мансийске, а также других стартов сезона 2025-2026 годов.

В программу вошли вопросы присвоения и продления судейских категорий, оформления документации по итогам соревнований, организации работы комиссий по допуску участников. Отдельное внимание уделили подготовке лыжных трасс и организации работы службы прокатчиков.

Руководитель департамента лыжных гонок Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Елена Вяльбе отметила, что семинар станет возможностью для специалистов подтвердить действующие и получить новые судейские категории.

Участники приехали сюда, чтобы подтвердить или получить судейскую категорию. Мы проведём лекции по всем направлениям, отработаем необходимые вопросы, после чего состоятся экзамены, - рассказала Елена Вяльбе.

Семинар продолжит работу 31 октября и 1 ноября.