Скейт-парк "Цунами" в парке Южно-Сахалинска завершает летний сезон и готовится к зиме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Скейт-парк "Цунами" в Южно-Сахалинске подводит итоги тёплого сезона. За это время площадка стала центром притяжения для тысячи любителей экстремального спорта, а также местом проведения 12 массовых мероприятий.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, по словам директора городского департамента спорта Алексея Боженко, "Цунами" стал ещё одной площадкой для южносахалинцев, где каждый может бесплатно заниматься физкультурой и активно проводить время. Это особенно важно для областного центра, носящего звание Семейной столицы России, где развитие условий для активной жизни является одним из приоритетов.
В этом сезоне новички оттачивали навыки под руководством известного на Сахалине спортсмена, мастера спорта по сноуборду Юрия Чемодурова. Всего прошло 69 бесплатных тренировок для горожан от 14 лет.
- "Цунами" работает второй год. В этом сезоне мы завершили второй этап благоустройства: обустроили пешеходную дорожку, установили освещение и трибуны. Доступ в скейт-парк был открыт постоянно, дети продолжали кататься. Сейчас площадка оборудована всем необходимым, созданы благоприятные условия для молодёжи, прописаны правила техники безопасности. Мы обращаем внимание родителей на необходимость обеспечивать детей защитной экипировкой. На следующей неделе мы уберём баннеры и максимально подготовим площадку к зиме. А весной вновь откроем "Цунами", - рассказал Алексей Боженко.
Отметим, пропускная способность скейт-парка составляет более 140 человек в день. Однако в дни спортивных праздников "Цунами" объединяет до полутысячи любителей экстремального спорта. Одним из самых ярких событий сезона стал региональный этап фестиваля уличной культуры "Кардо".
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