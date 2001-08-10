"Сахалинские львы" одержали верх над забайкальским "Кодаром" в матче ЧР по следж-хоккею
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках чемпионата России по следж-хоккею «Лига героев» на льду дворца спорта «Кристалл» состоялся напряжённый матч, в котором «Сахалинские львы» вырвали победу у «Кодара» из Забайкальского края.
Игра носила бескомпромиссный характер. Первыми счёт открыли забайкальцы, но вскоре островитяне ответили результативной атакой. Исход противостояния решился только в серии послематчевых буллитов, где сахалинские хоккеисты оказались точнее и одержали победу со счётом 2:1 по буллитам.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, капитан сахалинской команды Александр Кан прокомментировал: «Выиграли на волевых, потому что не могли подвести болельщиков и всех, кто сегодня пришёл нас поддержать».
Уже завтра «Сахалинских львов» ждёт очередное испытание – игра против команды «Ростов». Болельщиков приглашают в 11:40 поддержать спортсменов на трибунах «Кристалла». Церемония закрытия соревнований и награждение спортсменов состоится в 13:30. Вход свободный.
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